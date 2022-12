La famille royale du Qatar n’est pas intéressée par l’achat de Liverpool

La famille royale qatarie n’est pas intéressée par l’achat de Liverpool malgré des informations suggérant qu’elle est en lice pour acheter le club de Premier League, ont déclaré des sources à ESPN.

Le mois dernier, le président de Liverpool, Tom Werner, a déclaré que le propriétaire américain Fenway Sports Group (FSG) étudiait la possibilité de vendre le club, 12 ans après avoir réalisé une prise de contrôle de 300 millions de livres sterling (358 millions de dollars) de la tenue du Merseyside.

Des sources pensent que Liverpool pourrait attirer des offres de plus de 2,5 milliards de livres sterling que Roman Abramovich a reçues pour la vente de Chelsea à Todd Boehly et Clearlake Capital plus tôt cette année, et il y a eu des suggestions de la famille royale qatarie – qui possède déjà le Paris Saint-Germain – – pourrait être intéressé.

Mais des sources ont rejeté ces informations, affirmant que le président du Comité olympique du Qatar, Sheikh Jooan Al Thani, n’était pas en pourparlers pour acheter Liverpool.

L’émir du Qatar, Sheikh Tamim bin Hamas Al Thani, détient le PSG via Qatar Sports Investment (QSI), le fonds souverain du pays, et des sources ont déclaré que QSI se concentrait entièrement sur la Ligue 1.

Selon les règles de l’UEFA, deux clubs de la Ligue des champions ne peuvent être contrôlés directement ou indirectement par la même entité.

QSI a repris le PSG en 2011 et tente de racheter le stade du Parc des Princes à la Ville de Paris, tout en cherchant un investisseur pour acquérir entre 10 et 15 % du club.

Le fonds souverain a versé 50 millions d’euros pour le PSG il y a 11 ans et le club est désormais évalué à environ 4 milliards d’euros. Le PSG a remporté huit titres de Ligue 1 depuis la prise de contrôle de QSI, mais a échoué en Ligue des champions, perdant la finale 2020 face au Bayern Munich.