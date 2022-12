La famille royale devrait complètement laisser Harry et Meghan à la dérive – laissez-les voir à quel point leur apitoiement obsessionnel sur eux-mêmes est commercialisable

Netflix et malade

En plus des nombreux problèmes de la Grande-Bretagne, nous sommes maintenant confrontés à une pénurie nationale de sacs malades.

Des millions seront peut-être nécessaires, peut-être des millions chacun, lorsque le documentaire Netflix de Harry et Meghan sera diffusé.

Il est plus logique pour un couple qui a émigré de “ protéger sa vie privée ” et non de la fouetter à une société de télévision pour 110 millions de livres sterling

Non, vous comprenez, que nos esprits y soient fermés.

En ce qui concerne le récit en larmes de Meghan de son oppression perçue, nous sommes tout ouïe.

À quel point la vie a dû être exténuante : renommée et fortune à la télévision.

Se marier dans un privilège époustouflant.

Empochant des millions pour se réveiller de chez elle dans son manoir californien, son propre château de Whinger.

Elle définit pratiquement le mot « victime ».

“N’est-il pas logique d’entendre notre histoire de nous?” elle bêle.

Pas vraiment, Meg. . . puisque votre « vérité » a généralement plus de trous qu’un fromage suisse.

Il est plus logique pour un couple qui a émigré de «protéger sa vie privée» et non de la fouetter à une société de télévision pour 110 millions de livres sterling.

Et puis il y a Harry, semblant menacer des allégations plus dommageables concernant son frère William, Kate et la reine Camilla.

“Personne ne voit ce qui se passe à huis clos”, dit-il – faisant son devoir envers ses payeurs Netflix en essayant d’attirer autant de téléspectateurs que possible.

Quoi qu’il en soit, nous l’attendons avec impatience.

La Grande-Bretagne peut à peine se permettre de manger et la guerre fait rage en Europe, mais qui ne peut pas avoir une pensée pour les multimillionnaires gémissant de Montecito ?

Bien . . . peut-être un couple.

Si le timing de la bande-annonce est un indice, lors de la première journée complète de la tournée américaine de Wills et Kate, ils pourraient entrer dans une partie de la rage illimitée de Harry “compassionné”.

Si tel est le cas, il y a une riposte évidente du roi.

Les “Sussex” méprisent clairement la famille royale.

Alors prenez leurs titres.

Coupez-les entièrement à la dérive.

Laissez-les voir à quel point leur auto-apitoiement obsessionnel est commercialisable.

L’ennemi des travailleurs

COMME marre de faire grève des syndicats pour prétendre se soucier des «travailleurs».

Qu’en est-il des travailleurs des entreprises qu’ils mettront en faillite ce Noël ?

C’est la vie ou la mort pour les entreprises battues par Covid qui dépendent du commerce festif mais qui sont menacées de ruine alors que les grèves les privent de clients et de personnel Crédit : Getty

Coordonner effrontément des débrayages quotidiens pour un «impact maximal» n’est qu’un jeu politique pour la gauche qui déteste les conservateurs.

C’est la vie ou la mort pour les entreprises battues par Covid qui dépendent du commerce festif mais qui sont menacées de ruine alors que les grèves les privent de parieurs et de personnel.

Les syndicats bénéficient toujours d’un certain soutien public.

Regardez-le se dissoudre alors que leur sabotage aggrave une grave crise économique.

L’or du carburant

DIESEL alimente notre économie, alimentant nos fourgonnettes et nos camions.

Pourquoi son prix ne plonge-t-il pas comme celui de l’essence ?

Le pétrole est en baisse constante et le sans plomb est bien en baisse par rapport à son apogée.

Mais le diesel reste 24p plus cher par litre – un coût ruineux pour la chaîne d’approvisionnement.

Cela signifie des revenus supplémentaires pour le Trésor. . . mais payé par chaque acheteur.

Réduisez le diesel et regardez les autres prix baisser aussi.