La famille royale danoise se dispute sur les titres des enfants

Une rupture est apparue au sein de la famille royale danoise à la suite d’une décision de la reine Margrethe de dépouiller quatre de ses huit petits-enfants de leurs titres royaux afin de « pérenniser » la monarchie.

La monarque de 82 ans, qui a fêté cette année un demi-siècle sur le trône, a annoncé jeudi qu’à partir de l’année prochaine les enfants de son fils cadet, le prince Joachim, ne seront plus connus comme prince et princesse.

La raison de cette décision, selon une annonce de la famille royale danoise, est de permettre aux membres de la famille royale junior de mener une vie plus normale, alors qu’elle fait suite à une décision similaire d’autres familles royales visant à réduire la monarchie.

L’annonce a expliqué: “La décision de la reine est conforme aux ajustements similaires que d’autres maisons royales ont effectués de diverses manières ces dernières années.

“Avec sa décision, Sa Majesté la Reine souhaite créer le cadre permettant aux quatre petits-enfants de façonner leur propre vie dans une bien plus grande mesure sans être limités par les considérations et devoirs particuliers qu’une affiliation formelle à la Maison royale du Danemark comme une institution l’implique.”

Joachim, le deuxième fils de la reine, vit à Paris avec sa femme, la princesse Marie, et leurs deux enfants, Henrik, 13 ans, et Athéna, 10 ans. Le prince a deux fils aînés, Nikolai, 23 ans, et Félix, 20 ans, de son premier mariage avec Alexandra, comtesse de Frederiksborg.

La maison royale a déclaré que leurs titres de RHS seraient “abandonnés”, ajoutant: “Les descendants du prince Joachim devront donc être traités comme des excellences à l’avenir”.

Les quatre enfants de Joachim conserveront leur place dans l’ordre de succession.

Lors d’une conversation téléphonique avec CNN, Helle von Wildenrath Løvgreen, attachée de presse de la comtesse Alexandra, a déclaré que la comtesse était “très triste et sous le choc”.

“Elle n’arrive pas à croire pourquoi et pourquoi maintenant, parce qu’il n’y a pas de bonne raison. Ils perdraient leurs titres de toute façon s’ils se mariaient un jour. Ses fils sont de jeunes hommes, alors peut-être qu’ils pourraient se marier dans un proche avenir, alors pourquoi ne pas le faire.” il a attendu ce jour pour que les titres disparaissent un jour heureux ?”

Le palais a déclaré que le dernier développement était une « extension naturelle » des mesures antérieures visant à réduire la monarchie, déclarant : « En avril 2008, Sa Majesté la Reine a décerné à ses fils, leurs épouses et leurs descendants les titres de comte et de comtesse de Monpezat. En mai 2016, il a également été annoncé que Son Altesse Royale le Prince Christian, en tant que seul des petits-enfants de la Reine, devrait recevoir une rente de l’État à l’âge adulte.

Le frère aîné de Joachim, le prince héritier Frederik, est le premier à accéder au trône. Son fils aîné, le prince Christian, est le deuxième en ligne. Les quatre enfants de Frederik conservent leurs titres.

La comtesse Alexandra a déclaré à CNN par e-mail que Von Wildenrath Løvgreen avait été autorisé à parler au nom de Joachim et Marie, ainsi qu’en son nom..

Von Wildenrath Løvgreen a déclaré: “Leur père l’a dit à ses enfants. Ils ont été assez choqués.

“C’est vraiment un homme d’honneur. Il a vécu toute sa vie dans sa famille avec ce titre et il a été choqué et a failli pleurer ce matin quand l’un des tabloïds européens lui a parlé à Paris.”

Elle a déclaré que les enfants n’avaient appris le changement de leurs titres que ces derniers jours, ajoutant: “En mai, il (le prince Joachim) a été informé qu’ils pourraient retirer leurs titres à l’âge de 25 ans, puis il n’en a plus entendu parler jusqu’à ce qu’un Il ya quelques jours.”

Von Wildenrath Løvgreen a expliqué que le changement de marque est purement une formalité, car les enfants de Joachim ne reçoivent aucun argent du Trésor public.

“C’est juste leur perte d’identité et c’est très dur pour les petits enfants et les jeunes hommes. Comme me l’a dit le prince Nikolai, ‘qu’est-ce qu’ils vont écrire sur mon passeport maintenant ?'”

Les quatre enfants n’ont pas parlé avec leur grand-mère depuis l’annonce, a-t-elle déclaré.

Répondant à l’explication du palais selon laquelle cela permettra aux jeunes de mener une vie plus normale, elle a ajouté : “Ils n’auront jamais une vie normale. S’ils font quelque chose de très stupide, cela reviendra toujours sur la famille.”

Lene Balleby, directrice des communications de la maison royale, a déclaré à CNN dans un e-mail: “Comme Sa Majesté la reine l’a déclaré hier, la décision a été longue à venir. La décision de la reine a pris diverses formes en cours de route, mais le prince Joachim a été impliqué et informé du processus depuis le 5 mai. Nous comprenons parfaitement qu’il y a beaucoup d’émotions en ce moment, mais nous espérons que le désir de la Reine de pérenniser la Maison royale du Danemark sera respecté.

Ce n’est pas la première fois que des titres font polémique pour la famille. Le mari de la reine, le prince Henrik, a déclaré qu’il ne voulait pas être enterré dans un terrain destiné à sa femme à la cathédrale de Roskilde, car il n’avait pas reçu le titre de roi.

Le prince d’origine française, décédé en 2018, n’était pas satisfait de son titre depuis qu’il avait été nommé prince consort – plutôt que roi consort – lors du mariage du couple en 1967.