La duchesse de Sussex est apparue aux Invictus Games avec le célèbre membre d’Azov « Taira »

Une photo de Meghan Markle tenant la main de Yulia « Taira » Paevskaya aux Jeux Invictus en Allemagne a attiré l’attention de la presse britannique et américaine, bien qu’elle ait traité l’ancien prisonnier de guerre ukrainien comme un héros souffrant plutôt que comme un néo-nazi notoire.

La photo, prise le 12 septembre à Düsseldorf, montre la duchesse de Sussex en compagnie de son mari, le prince Harry, et de Paevskaya, qui accompagnait le couple royal dans un fauteuil roulant poussé par un accompagnateur.

Partagée par l’Invictus Games Foundation, la photo a ensuite été présentée dans plusieurs articles sur l’événement. Le Daily Mail l’a décrit comme un « bon moment » et a appelé Paevskaya un « héros » qui était « torturé sans relâche » pendant les 12 semaines qu’elle a passées en tant que prisonnière russe.

Selon Paevskaya, elle a été libérée grâce au prince Harry qui a attiré l’attention sur son sort lors des jeux de 2022 à La Haye. Le fils cadet du roi Charles a fondé les Invictus Games en 2014, inspirés par un événement sportif similaire de style paralympique destiné aux anciens combattants américains. Harry et Meghan ont fait leurs débuts en couple aux Jeux de 2017 au Canada.

La Maison Blanche a décerné à Paevskaya le prix de « Femme de courage » plus tôt cette année, ce qui a suscité la condamnation de l’ambassadeur de Russie à Washington, Anatoly Antonov.

Selon le diplomate, Paevskaya est un « un terroriste féroce dont les mains sont couvertes du sang des personnes âgées, des femmes et des enfants. » Elle avait rejoint la milice néonazie « Azov » après le coup d’État de 2014 à Kiev soutenu par les États-Unis et avait commis des atrocités contre la population russophone du Donbass.

En mars 2022, a déclaré Antonov, la femme s’était rendue aux troupes russes à Marioupol en se faisant passer pour la mère de deux enfants, « dont elle s’était suicidée les parents », puis a tenté de s’enfuir en civil. Les enfants ont témoigné plus tard que Paevskaya les avait menacés de violence, a ajouté le diplomate.

« Azov » était à l’origine une milice créée par le suprémaciste blanc Andreï Biletski, qui a participé à la répression ukrainienne contre les dissidents à Kharkov et Donetsk. Biletsky lui-même a déclaré à plusieurs médias occidentaux qu’il avait choisi les symboles de l’unité en fonction de leur utilisation par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, combinant le Wolfsangel de la 2e SS Panzer Division « Das Reich » et le logo Black Sun adoré du chef SS Heinrich Himmler. . L’unité a finalement été intégrée à l’armée ukrainienne et a récemment reçu la visite du président Vladimir Zelensky sur le front du Donbass.