La famille royale britannique s’échauffe pour avoir raté la Coupe du monde féminine alors que la famille royale espagnole célèbre sa toute première victoire

La reine espagnole Letizia (C) soulève le trophée alors que les joueuses et les officiels espagnols célèbrent après avoir remporté le match de football final de la Coupe du monde féminine Australie et Nouvelle-Zélande 2023 entre l’Espagne et l’Angleterre au Stadium Australia à Sydney le 20 août 2023.

L’Espagne a remporté dimanche sa première Coupe du Monde Féminine de la FIFA.

La famille royale d’Espagne était au match pour célébrer avec l’équipe.

Pendant ce temps, la famille royale britannique a reçu un contrecoup pour ne pas être présente.

L’Espagne a remporté son premier Coupe du monde féminine dimanche, battant l’Angleterre par 1-0, avec Olga Carmona marquant le but gagnant.

Reine d’Espagne Letizia et la princesse Infanta Sofía ont rejoint l’équipe pour célébrer leur victoire. Les deux membres de la famille royale ont regardé le match au Stadium Australia de Sydney aux côtés du président de la FIFA, Gianni Infantino.

Alors que la famille royale espagnole était là pour célébrer avec son équipe, la famille royale britannique est restée à la maison et a soutenu son équipe à distance.

La reine Letizia d’Espagne (à droite) assiste à la cérémonie de remise des prix après le match de football final de la Coupe du monde féminine Australie-Nouvelle-Zélande 2023 entre l’Espagne et l’Angleterre au Stadium Australia à Sydney le 20 août 2023. AFP Photo : FRANCK FIFE/AFP

Dans une vidéo sur X, anciennement connue sous le nom de Twitter, le prince William a souhaité bonne chance à l’équipe anglaise et s’est excusé que sa famille ne soit pas là en personne. Selon CNNle prince William a été critiqué en ligne pour ne pas avoir assisté au match.

« Nous sommes si fiers de tout ce que vous avez accompli et des millions que vous avez inspirés ici et dans le monde. Alors allez-y demain et amusez-vous vraiment », a-t-il déclaré.

Après le match, le prince William a écrit sur X que bien qu’ils n’aient pas atteint le résultat souhaité, l’équipe anglaise avait quand même fait la fierté de la nation.

« Votre esprit et votre dynamisme ont inspiré tant de gens et ouvert la voie aux générations à venir. Merci pour les souvenirs de football. »

Le président de la FIFA Gianni Infantino (L), la reine Letizia d’Espagne (2e L) et la princesse espagnole Sofia (C) assistent à la cérémonie de remise des prix après le match de football final de la Coupe du monde féminine Australie et Nouvelle-Zélande 2023 entre l’Espagne et l’Angleterre au Stadium Australia à Sydney le 20 août 2023. AFP Photo par FRANCK FIFE/AFP

Dans un post sur X, la famille royale espagnole a remercié l’équipe de football.

Ils ont également écrit :

« Champions !! Champions !! Champions du monde !! Vous êtes les meilleurs joueurs de football du monde. C’est le FOOTBALL et c’est l’HISTOIRE ! »

À la fin du match, la princesse Infanta Sofía et la reine Letizia se sont rendues au vestiaire de l’équipe espagnole et ont félicité les joueurs et le staff technique, selon un communiqué de la famille royale.