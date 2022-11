La famille royale britannique se rend à Boston avec un prix sur l’environnement

Commentez cette histoire Commentaire

LONDRES — Le premier voyage à l’étranger du prince et de la princesse de Galles depuis la mort de la reine Elizabeth II débute mercredi, une occasion de montrer au monde autant qui ils ne sont pas que qui ils sont. Avec leur visite de trois jours à Boston, axée sur l’initiative du prince William visant à trouver les entrepreneurs environnementaux d’une nouvelle génération, complétée par des voyages dans un programme de lutte contre la pauvreté, des chercheurs en développement de l’enfant et des défenses locales contre les inondations, le couple espère démontrer qu’ils ne sont pas ‘t les derniers vestiges d’une institution mourante. Au lieu de cela, les Américains verront le visage plus jeune d’une monarchie qui s’attaque à des problèmes importants alors qu’elle cherche à rester pertinente dans la Grande-Bretagne moderne et multiculturelle.

La visite intervient moins de trois mois après la mort d’Elizabeth, dont la popularité personnelle a atténué les critiques à l’encontre de la couronne au cours de ses 70 ans de règne. Le roi Charles III, le père de William, a clairement indiqué qu’il s’agirait d’une monarchie allégée, avec moins de faste et de cérémonie que ses prédécesseurs.

“Je pense qu’il s’agit moins de sauver la Terre que de sauver la famille royale”, a déclaré Arianne Chernock, professeur à l’Université de Boston et experte en histoire britannique moderne. «Pour être honnête, nous avons vu Charles en tant que roi et ses premiers mois à ce poste essayant de se frayer un chemin, de trouver son chemin pour devenir un monarque plus pertinent et plus moderne. Et je pense que nous voyons quelque chose de similaire se produire avec William et Kate.”

Une partie de cette réinitialisation consiste à reconquérir le cœur et l’esprit des gens en Amérique, où le jeune frère de William, le prince Harry, et la belle-sœur, Meghan, ont dominé les médias depuis leur déménagement en Californie en 2020. Harry et Meghan ont critiqué le royal famille pour racisme présumé et traitement insensible et ont construit leur propre profil médiatique en réalisant des films et des podcasts pour Netflix et Spotify.

La série Netflix “The Crown” a également ressuscité certaines des périodes les plus troublées de la maison de Windsor, notamment l’effondrement du mariage de Charles avec feu la princesse Diana, la mère de William, au milieu d’allégations mutuelles d’infidélité.

Mais William et Kate tiennent à raconter une histoire différente, à propos de leur travail sur les questions environnementales, la santé mentale et l’éducation de la petite enfance.

Lors d’un concert de gala célébrant le jubilé de platine de la reine en juin, William a prononcé un discours soulignant le travail de pionnier de sa grand-mère et de son père sur l’environnement, alors que des images de jungles et d’océans étaient projetées sur les murs du palais de Buckingham derrière lui.

La semaine dernière, Kate a écrit un article d’opinion sur la nécessité d’améliorer la vie des jeunes enfants paru dans The Daily Telegraph, l’un des journaux les plus influents de Grande-Bretagne, aux côtés d’une photo de la princesse assise en tailleur parmi un groupe d’élèves du primaire.

“Au cours des 10 dernières années, en discutant avec un large éventail d’experts de la façon dont nous traitons les problèmes de société comme la mauvaise santé mentale et physique, je suis devenu de plus en plus sûr d’une chose : si nous voulons créer une société plus saine et plus heureuse pour les générations futures, nous devons commencer par comprendre et reconnaître l’importance unique des cinq premières années de la vie », a-t-elle écrit.

La dernière visite de William et Kate aux États-Unis remonte à 2014, peu de temps après leur mariage. Au cours de ce voyage, le jeune couple glamour a été fêté lors de sa tournée dans l’est des États-Unis

Huit ans plus tard, maintenant dans la quarantaine et avec trois jeunes enfants, le prince et la princesse ont enfin des fiançailles de retour.

Le choix de Boston, ville natale du président John F. Kennedy, comme destination est symbolique. Le discours de Kennedy de 1962 fixant l’objectif de mettre des hommes sur la lune d’ici la fin de cette décennie a inspiré le prix Earthshot de William, visant à trouver des solutions au changement climatique et à d’autres problèmes environnementaux d’ici la fin de celui-ci.

La mission commence mercredi, lorsque William et Kate rencontreront la mairesse de Boston, Michelle Wu, et visiteront la bibliothèque et le musée commémoratifs John F. Kennedy avec la fille du défunt président, Caroline Kennedy.

Plus tard dans la semaine, ils visiteront Roca Inc., soulignant les efforts du groupe d’équité raciale pour améliorer la vie des jeunes en s’attaquant à des problèmes tels que la pauvreté, l’incarcération et les traumatismes liés à la violence urbaine. Ils visiteront également le Center on the Developing Child de l’Université de Harvard, un chef de file dans la recherche sur l’impact à long terme des expériences de la petite enfance.

Mais tout au long du voyage, l’œil de William sera rivé sur le prix Earthshot.

En se concentrant sur l’environnement et le changement climatique en particulier, la famille royale risque de toucher une corde sensible aux États-Unis, où de nombreuses personnes nient encore l’existence d’un réchauffement climatique d’origine humaine, a déclaré l’auteure, commentatrice sociale et contributrice du Washington Post, Sally Quinn. La capacité de la famille royale à faire la lumière sur la question et à fusionner sa renommée avec des artistes tels que Billie Eilish, qui devrait faire la une de la remise des prix, est susceptible d’attirer l’attention des gens.

Au moins, cela mettra un visage sur le problème et le rendra plus compréhensible que les présentations techniques des scientifiques, a déclaré Quinn.

“De toute évidence, les médias et l’attention seront bons, non seulement parce qu’ils sont des célébrités et parce qu’ils sont des membres de la famille royale, mais parce que ce sont des gens sérieux qui se soucient des problèmes”, a déclaré Quinn. « Je veux dire, ils ne sont pas frivoles. Ce ne sont pas des fêtards. Ils ne vont pas danser sur des tables tous les soirs. Ce sont des membres de la famille royale très travailleurs, et ce sont des problèmes qui les préoccupent. »

Earthshot offre 1 million de livres (1,2 million de dollars) en prix aux gagnants de cinq catégories distinctes : protection de la nature, air pur, revitalisation des océans, élimination des déchets et changement climatique. Les gagnants et les 15 finalistes reçoivent également de l’aide pour développer leurs projets afin de répondre à la demande mondiale.

Les gagnants devraient être annoncés vendredi au MGM Music Hall de Boston dans le cadre d’un spectacle fastueux mettant en vedette Eilish, Annie Lennox, Ellie Goulding et Chloe x Halle. Le spectacle présentera également des vidéos racontées par le naturaliste David Attenborough et l’acteur Cate Blanchett.

Clara Amfo de la BBC et l’acteur-producteur américain Daniel Dae Kim ont été sélectionnés comme co-animateurs. Les présentateurs du prix sont les acteurs Rami Malek, Catherine O’Hara et Shailene Woodley.

La cérémonie devrait être diffusée dimanche sur la BBC au Royaume-Uni, PBS aux États-Unis et Multichoice à travers l’Afrique.