La famille royale britannique reste calme et continue après la série Harry et Meghan

LONDRES – La famille royale britannique s’en est tenue à la routine et est restée silencieuse vendredi sur la seconde moitié de la série documentaire du prince Harry et de sa femme Meghan, qui a fait des déclarations percutantes contre le frère de Harry, le prince William. Alors que la première moitié de la série en six parties de Netflix se concentrait sur les rencontres meurtrières du couple avec les médias britanniques, les trois derniers épisodes visaient à critiquer la « firme » royale – la famille et son personnel.

Dans des épisodes de trois heures publiés jeudi, Harry a affirmé que William lui avait crié dessus lors d’une réunion de famille et a accusé les responsables du palais de mentir pour protéger son frère aîné, qui est maintenant l’héritier du trône. Meghan a parlé de vouloir mettre fin à ses jours alors qu’elle luttait pour faire face à une couverture médiatique toxique.

Harry, un petit-fils de feu la reine Elizabeth II, a épousé l’actrice américaine Meghan Markle lors d’un mariage de conte de fées au château de Windsor en 2018. Moins de deux ans plus tard, le couple a quitté la Grande-Bretagne, citant ce qu’ils considéraient comme le traitement raciste des médias envers Meghan et un manque de soutien du palais.

Dans le documentaire, Harry, 38 ans, a déclaré que William s’en était pris à lui lors d’un sommet familial au château de Sandringham en janvier 2020 pour parler du projet du couple de démissionner en tant que membres de la famille royale.

« C’était terrifiant de voir mon frère crier et crier après moi et mon père dire des choses qui n’étaient tout simplement pas vraies. Et ma grand-mère, tu sais, s’assoit tranquillement là et assimile tout », a déclaré Harry.

Il a également accusé les responsables des communications royales d’avoir « divulgué » et « planté » des histoires dans les médias, affirmant que le personnel chercherait à détourner la couverture négative d’un royal en publiant une histoire sur un autre membre de la famille.

Meghan, 41 ans, a révélé qu’elle avait pensé à se suicider au milieu d’un torrent de couverture médiatique négative avant que le couple ne décide de rompre avec la maison royale.

“C’était comme” Tout cela s’arrêtera si je ne suis pas là “”, a-t-elle déclaré.

Harry a ajouté qu’il pensait que la publication par le Mail on Sunday d’une lettre que Meghan avait écrite à son père séparé – pour laquelle elle avait poursuivi avec succès l’éditeur du journal – avait contribué à sa fausse couche en 2020.

Ni Buckingham Palace, qui représente le roi, ni le bureau de William’s Kensington Palace n’ont commenté la série.

Il n’y avait pas d’opinions dissidentes dans le documentaire, qui comprenait des entretiens avec le couple et des amis et commentateurs de soutien.

L’expert royal Pauline Maclarnan, auteur de “Royal Fever: The British Monarchy in Consumer Culture”, a déclaré que la relation entre William et Harry serait “très difficile à réparer” après les allégations de la bombe.

“Cela semble être très définitif”, a-t-elle déclaré.

Quelques heures après la sortie des derniers épisodes, des membres de la famille royale ont fait preuve d’unité en assistant à un concert caritatif de Noël à Londres jeudi soir. William, sa femme Kate et leurs deux enfants aînés, George et Charlotte, ont été rejoints au concert de Noël de l’abbaye de Westminster par le roi Charles III, la reine consort Camilla et d’autres membres de la famille.

Les journaux britanniques, au centre d’une grande partie de la colère du couple, étaient furieux contre la série. Le Daily Mail a déclaré dans un éditorial que “la seule grâce salvatrice” était que la reine Elizabeth II, décédée en septembre, “a été épargnée de voir cet exercice sournois d’autopromotion”.

Le Sun a qualifié Harry de «traître», le comparant à William «consciencieux».

Le Times de Londres a exhorté Meghan et Harry à renoncer à leurs titres royaux, duc et duchesse de Sussex.

“Harry et Meghan doivent voir l’hypocrisie de prétendre toujours être royaux”, a déclaré le journal dans un éditorial. “Ils ont clairement indiqué qu’ils se considéraient comme étant en guerre avec l’institution de la monarchie, une institution qu’ils semblent mépriser.”

Le spectacle intervient à un moment crucial pour la monarchie. Le roi tente de montrer que l’institution a encore un rôle à jouer après le décès en septembre de sa mère, dont la popularité personnelle a refroidi les critiques à l’encontre de la couronne pendant ses 70 ans de règne.

Alors que la série Netlfix a détérioré la relation du couple avec la famille royale – peut-être irrémédiablement – ​​Maclarnan a déclaré que cela aiderait probablement le couple à forger sa nouvelle carrière en tant que militants caritatifs et personnalités des médias basés aux États-Unis.