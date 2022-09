La famille royale britannique fait face à un examen minutieux après la mort de la reine

Vous lisez un extrait de la newsletter Today’s WorldView. Inscrivez-vous pour obtenir le reste gratuitementy compris des nouvelles du monde entier et des idées et opinions intéressantes à connaître, envoyées dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine. La mort de la reine Elizabeth II a déclenché une vague de sympathie pour la famille royale britannique. Des hommages sont venus du monde entier, tandis que les rues de Londres ont été remplies de personnes en deuil. Certains ont fait la queue par milliers pour rendre hommage à travers la Grande-Bretagne. Les sondages montrent une augmentation du soutien au roi Charles III, qui n’a jamais été le roi britannique le plus populaire.

Mais au milieu de tout cela, il y a des signes de quelque chose de bien plus inconfortable pour la monarchie britannique de longue date : Scrutiny.

Dans les jours qui ont suivi le décès de la reine, il y a eu des débats parfois vicieux sur le rôle de sa famille dans l’histoire coloniale sanglante de la Grande-Bretagne. Le détail selon lequel Charles ne paiera pas de droits de succession sur les actifs transmis par la reine, un héritage valant probablement des centaines de millions de dollars, a soulevé de nouvelles questions sur les arrangements financiers inhabituels et secrets de la famille.

Pendant ce temps, l’arrestation de manifestants anti-royaux dans les rues britanniques a soulevé de nouvelles questions sur la manière dont la Grande-Bretagne gère les critiques du souverain royal.

Dans l’ensemble, le sentiment public écrasant en Grande-Bretagne et dans une grande partie du monde reste favorable à la famille royale au milieu de ce qui est, dans sa forme la plus simple, une mort dans la famille. Mais à mesure que la longue période de deuil se prolonge (les funérailles de la reine sont dans un peu moins d’une semaine), le public britannique aura tout le temps de penser à la famille royale – et à ce que cela signifie pour le pays.

Dans les anciennes colonies britanniques, les fantômes du passé hantent le deuil de la reine

La discussion ne se limite guère à la Grande-Bretagne. Étant donné le statut historique de l’Empire britannique en tant que lieu sur lequel le soleil ne se couche jamais, des liens avec la famille royale peuvent être trouvés partout dans le monde, pour le meilleur ou pour le pire.

Reportage de Nairobi – un endroit avec une histoire sanglante avec la Grande-Bretagne – Rael Ombuor du Washington Post a décrit comment même les familles des anciens combattants de la liberté kenyans ressentaient de la sympathie pour le peuple britannique et la famille royale en particulier. Mais ils se sont également souvenus du combat sanglant que la Grande-Bretagne a imposé aux forces anticoloniales du pays.

Avec ses collègues écrivains du Post Rachel Chason et Meena Venkataramanan, Ombuor a détaillé le sentiment mitigé dans les colonies britanniques face à ce qu’un auteur et activiste kenyan a appelé la “machine à fabriquer des mythes” déjà à l’œuvre pour Elizabeth et la famille royale.

“Ce que je pense que les Occidentaux doivent vraiment essayer d’assimiler et de réaliser, c’est que le colonialisme fait partie de l’histoire de l’Occident”, a déclaré Sipho Hlongwane, un écrivain basé à Johannesburg, au Post. “C’est une chose du passé, en Occident. Mais dans nos pays, le colonialisme, c’est maintenant.

Bien que la reine ait en grande partie des pouvoirs cérémoniels, le gouvernement qu’elle représentait a causé de la douleur et de la souffrance à beaucoup, tandis que la famille royale s’est enrichie. Les célèbres joyaux de la couronne de la famille contiennent le diamant Kohinoor et la Grande Étoile d’Afrique, « offerte » par l’Inde et l’Afrique du Sud. Il y a de nouveaux appels pour les retourner.

La reine Elizabeth II et la fin de l’ère impériale britannique

La richesse de la famille royale est controversée et secrète. Comme je l’ai écrit cette semaine, pour le reste de la Grande-Bretagne, tout héritage évalué à plus de 380 000 $ entraîne une facture fiscale de 40 %. Mais Charles ne paiera aucun dollar sur tout ce qu’il hérite de sa mère et aucun de ses frères et sœurs non plus.

Ce n’est qu’un des arrangements inhabituels entre le gouvernement britannique et la famille royale, qui offrent d’énormes avantages fiscaux à la monarchie et enveloppent même les questions fondamentales sur leur richesse – comme combien d’argent ils ont réellement – dans des couches de secret et d’obscurcissement. Le testament de la reine n’est pas rendu public et est plutôt gardé sous clé, faisant partie d’une bizarrerie juridique royale centenaire qui a commencé par une étrange histoire de bijoux de famille légués à l’amant d’un prince.

Il est peu probable que ces questions aboutissent de sitôt. Charles lui-même a déjà été au centre de beaucoup d’entre eux ; en tant que prince, son duché de Lancaster – un «ancien corps» et un énorme portefeuille qui englobe 71 miles carrés et vaut plus de 950 millions de dollars – a été accusé d’avoir esquivé les impôts et d’avoir un avantage injuste sur d’autres entreprises privées.

Le plus grand journal libéral britannique, le Guardian, a déjà publié un éditorial appelant le Parlement britannique à exercer davantage de pression sur les finances royales et a déclaré que l’accord sur les droits de succession “doit être revu”. Le coût énorme des funérailles de la reine, dont la majeure partie sera supportée par les contribuables britanniques, pourrait ajouter à cette pression.

Qui est le nouveau roi de Grande-Bretagne ? Une biographie visuelle de Charles III

Même avant tout ce nouveau contrôle, de nombreux Britanniques étaient sceptiques quant à la famille royale. Ainsi, lorsque des foules de sympathisants royaux se sont rassemblées dans les rues ce week-end, il y avait souvent des manifestants parmi eux. Mais la police est intervenue pour faire taire ces manifestations, arrêtant même certains des hommes et des femmes qui les soutenaient.

Comme le rapporte Annabelle Timsit du Post depuis Londres, «les gens ont été arrêtés par la police alors qu’ils criaient contre la couronne, des membres de la famille royale chahutés défilaient, portaient des pancartes anti-monarchistes et, dans un cas, une feuille de papier vierge. Cette décision a sonné l’alarme en Grande-Bretagne, les législateurs qualifiant l’action de la police de violation du droit de manifester.

“Personne ne devrait être arrêté pour avoir simplement exprimé des opinions républicaines”, Zara Sultana, un député de l’opposition représentant Coventry South, a écrit lundi sur Twitter. “Extraordinaire – et choquant – que cela doive être dit.”

Après la polémique, le hashtag “NotMyKing” a fait le tour de Twitter – une référence à un slogan sur une pancarte d’un manifestant qui a été filmé en train d’être emmené lundi. Mais certains juristes ont fait valoir que la restriction des manifestations au milieu du deuil royal a soulevé des questions sur la nature de la liberté en Grande-Bretagne.

“Malgré toute la publicité complaisante selon laquelle ce pays est un pays de liberté d’expression, les Britanniques n’obtiennent vraiment pas la liberté d’expression comme le font les Américains”, a déclaré Clive Stafford Smith, un avocat britannique des droits civiques, au Post.

Comment la famille royale gérera-t-elle l’examen? On s’attend à ce que Charles modifie le mode de fonctionnement de la monarchie en Grande-Bretagne, notamment en réduisant les vastes ménages royaux et en prenant une part plus active aux entreprises qui constituent leur richesse.

Mais le nouveau roi a déjà 73 ans, huit ans de plus que lorsque la plupart des Britanniques prennent leur retraite. Il a passé une grande partie de sa vie à repousser les limites du pouvoir largement cérémoniel de la famille royale. Bien qu’il ait vu une augmentation significative de sa cote d’approbation après la mort de la reine, il a toujours divisé l’opinion et les groupes républicains évaluent leur opportunité.