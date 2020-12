En novembre, Meghan a écrit un article pour le New York Times révélant qu’elle avait fait une fausse couche en juillet et a parlé du «chagrin presque insupportable» qui accompagne la perte d’un enfant. «Je savais en tenant mon premier-né que je perdais mon deuxième enfant», a-t-elle écrit, exhortant les gens à faire preuve de compassion dans un monde déraciné par les divisions politiques, les manifestations de masse et une crise sanitaire mortelle.

Clarence House, le bureau et la résidence du prince, a confirmé que le prince alors âgé de 71 ans et son épouse, Camilla, duchesse de Cornouailles, qui ont été testés négatifs, tous deux isolés en Écosse séparément alors que le palais de Buckingham a assuré au public que la reine était en «bonne santé» et s’isolerait avec son mari, le prince Philip, au château de Windsor.

Deux fois ce mois-ci, le duc et la duchesse de Cambridge, également connus sous le nom de prince William et son épouse, Catherine, ont été accusés d’avoir violé les restrictions de coronavirus du pays, d’abord lorsqu’ils ont entrepris leur voyage en train à travers le Royaume-Uni pour remercier les agents de santé au milieu d’une interdiction de voyager entre l’Angleterre et l’Écosse, et à nouveau des semaines plus tard lorsqu’ils ont été photographiés avec un groupe de neuf personnes. La règle dans leur région de Norfolk en Angleterre était que pas plus de six personnes ne pouvaient se rencontrer à l’extérieur.