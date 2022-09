La famille royale a survécu à des princes épris de pédo, à des duchesses racistes, à Harry déguisé en nazi, mais fait maintenant face à un nouvel ennemi

LA famille royale s’étend sur 37 générations et 1209 ans.

Pendant ce temps, ils ont vaincu des rois qui coupent la tête, des princesses qui mordillent les orteils, des princes épris de pédo, des duchesses racistes, des palais en feu, des abdications et le prince Harry déguisé en nazi.

La cinquième série de The Crown de Netflix dépeindra le roi Charles comme un monstre sadique et infidèle

En d’autres termes, il y a eu de nombreuses annus horribilis. Tous ont été surmontés.

Mais maintenant, toujours en deuil de leur reine bien-aimée, la monarchie regarde le baril d’un nouvel ennemi terrifiant – le show business.

La première, évidemment, est venue Meghan Markle. (Plus sur elle plus tard).

Maintenant, avec toute la sensibilité de la chirurgie du canal radiculaire, Netflix a annoncé la date de sortie de sa cinquième série de The Crown – un mois après la mort de la reine.

Il dépeindra le roi Charles comme un monstre sadique et tricheur.

Un teaser de 37 secondes a été diffusé, montrant feu la princesse de Galles, interprétée par Elizabeth Debicki, se préparant pour sa tristement célèbre interview avec Martin Bashir, honteux de la BBC.

Un incident, ne l’oublions pas, que le vrai prince William a déclaré avoir “contribué de manière significative” à “la peur, la paranoïa et l’isolement” de sa mère et son appel à ce que l’épisode Panorama ne soit plus jamais diffusé.

Les patrons de Netflix doivent frotter leurs petites pattes gourmandes avec joie avant la transmission du 9 novembre. Mort et tragédie = coffret d’or.

Après tout, dans les 48 heures qui ont suivi la mort de la reine, les flux de The Crown ont grimpé de 800 %. Kerching !!!!

De peur que vous pensiez que Netflix est un conglomérat éhonté et cynique, détrompez-vous.

Le tournage de la série, mettant en vedette Imelda Staunton dans le rôle de la reine, a été généreusement interrompu pendant quelques jours après la mort du vrai monarque.

Signal de vertu mis à part, la cinquième série de la série primée aux Emmy Awards aurait incité Buckingham Palace à “repousser” par crainte qu’elle ne nuise gravement à la réputation grandissante du nouveau roi.

Selon The Telegraph, la famille royale veut que Netflix transmette un avertissement La Couronne est un “drame et non un documentaire”, tandis qu’un “ami” du roi a qualifié la cinquième saison d'”exploiteuse”.

En bref, le showbiz et la royauté sont du pétrole et de l’eau.

L’ancien gras nécessite des coudes pointus, un minimum de talent et de cruauté.

Ce dernier nécessite uniquement une fertilisation opportune.

Le showbiz coule dans les veines de Meghan à Los Angeles.

Fraîchement sortie du tournage de Suits, une série que nous avons regardée à environ 12 personnes au Royaume-Uni, elle a amené avec elle une équipe de publicistes, de stylistes et de conseillers.

Habituée à être payée pour chaque prise Instagram, émission de télévision ou film, un livre à paraître dit qu’elle a été entendue ronchonner, “Je ne peux pas croire que je ne suis pas payée pour ça”, au cours de sa première tournée royale en 2018.

Pour les toffs, c’est douloureusement gauche.

N’AIME PAS LE CHANGEMENT

Dans le même livre, Courtiers: The Hidden Power Behind The Crown, on prétend que Meghan espérait devenir la “Beyonce of Britain”.

Le problème, bien sûr, étant que le prince Harry roux n’est pas Jay-Z.

À moins que vous ne soyez un Fox, un Douglas ou un Kardashian, le showbiz n’aime pas trop le népotisme. La royauté ne survit que grâce au népotisme.

Et c’est là que réside le hic.

Aujourd’hui, Harry se promène avec trop d’impatience sur le tapis rouge, s’accrochant aux pans de manteau Balenciaga de sa femme glamour. À tort ou à raison, ce n’est tout simplement pas la voie royale.

Après s’être rapproché de James Corden et d’Oprah, Harry, épris de confidentialité, a maintenant écrit un mémoire, qui menace de déstabiliser sa famille à l’un des moments les plus critiques de son histoire.

(Bien que “parqué” puisse le pousser, étant donné qu’Harry, éduqué à Eton, a gratté deux niveaux A et a employé un écrivain fantôme… légèrement crayonné, peut-être.)

Quoi qu’il en soit, la seule chose que nous savons tous, c’est que la famille royale de 1 200 ans, avec sa pompe, ses privilèges, ses traditions obscures et ses ridicules cages dorées, n’aime pas le changement.

Netflix, et Meghan et Harry, sont occupés à écrire leurs propres récits – certains plus fictifs que d’autres.

Leurs souvenirs collectifs peuvent varier, mais les dégâts qu’ils peuvent encore infliger restent puissants.

REGARDEZ LES TONYS

En tant que fan des Spurs, ce qui suit me fait mal à écrire.

Mais l’ancien capitaine d’Arsenal Tony Adams (et sa superbe partenaire de danse Katya Jones) étaient, sans équivoque, la meilleure chose à propos du retour de Strictly Come Dancing.

Tony Adams (et sa superbe partenaire de danse Katya Jones) étaient, sans équivoque, la meilleure chose à propos du retour de Strictly Come Dancing Crédit : PA

Avec la plus grande volonté du monde, Tony et le rythme font bon ménage.

Après avoir été descendu sur la piste de danse sur un canon en or, il a vaillamment parcouru la piste de danse en ressemblant à un homme aux premiers stades de la rigor mortis.

Tony, bénis-le, a tout donné pour le classique du camp Go West, de The Village People. (Tony 1, Masculinité toxique 0).

Malgré les meilleurs efforts de la paire, ils se sont classés en bas du classement avec un maigre 15 points.

Les chiffres d’audience de Strictly sont en baisse de plus d’un million par rapport à l’année dernière – malgré la programmation la plus pratique du jazz à ce jour.

La réalité est que, oui, c’est très agréable et esthétiquement agréable de voir Kim Marshs, Will Mellors et al, formés à la danse, donner de belles performances raffinées, mais vraiment, nous, les Britanniques, n’aimons rien de plus qu’un outsider.

Nous voulons plus de Widdecombes, de sergents et de Wallaces ; moins de stars formées sur scène et enseignées dans le tango.

Votez Tony et Katya.

Le point de vue de Meloni sur Il Duce? HEUREUSEMENT, elle a plus de cheveux, mais sans doute là s’arrêtent les dissemblances. . . L’Italie semble sur le point d’élire son dirigeant le plus à droite depuis Mussolini, Giorgia Meloni étant en passe de devenir la première femme Premier ministre du pays après avoir remporté 26% des voix, sur la base de résultats provisoires. De toute évidence, Meloni insiste sur le fait qu’elle n’est pas fasciste. Son point de vue sur Il Duce ? “Tout ce qu’il a fait, il l’a fait pour l’Italie.” Hmmm.

WES EST LA VOIE À SUIVRE

La conférence du parti travailliste a donc commencé. Hélas, je n’ai pas reçu d’invitation.

Pourtant, ça ressemble à un baril de rires si vous aimez ce genre de chose, camarade.

Mais sérieusement, Wes Streeting est sûrement l’avenir du parti.

Charismatique, jeune (dans les années politiques, qui ressemblent un peu à celles des chiens), farouchement brillant et passionné, le Shadow Sec for Health and Social Care est cette bête rare : un politicien de conviction.

Il est aussi à l’écoute.

Cette semaine, il s’est engagé à ramener le médecin de famille.

Ceci à un moment où il est plus facile de gagner l’EuroMillions que d’obtenir un rendez-vous en face à face avec votre médecin généraliste local.

Oh, et lorsqu’on l’interroge sur la brûlante question culturelle du moment, il a un jour répondu très judicieusement : “Les hommes ont des pénis, les femmes ont des vagins, ici s’achève ma leçon de biologie.”

Sport fair-play FRESH polémique dans le monde sportif. L’Inde a battu l’Angleterre lors de la finale ODI à Lord’s par 16 points – mais seulement après un run-out extrêmement controversé à la fin des non-grévistes par le quilleur Deepti Sharma. Le mouvement – ​​connu sous le nom de «Mankad» – a été accueilli par un chœur de huées. Comme on pouvait s’y attendre, les Indiens ont été accusés de tricherie, tandis que Sharma elle-même a été vilipendée pour son manque d’esprit sportif. Et les fiers agents de Sharma qui rapportent de l’argent ? Fair Play Sports.

RISHI A BIEN COMPRIS

Les VENTES d’un livre sur Nostradamus ont monté en flèche après qu’il a été suggéré que l’astrologue français du XVIe siècle avait correctement prédit la mort de la reine il y a plus de 450 ans.

Les mecs! Oubliez Big Nostra ! Rishi Sunak est le voyant dont nous avons tous besoin.

Les ventes d’un livre sur Nostradamus ont monté en flèche après qu’il a été suggéré que l’astrologue français du XVIe siècle avait correctement prédit la mort de la reine Crédit : Getty

Le mois dernier, il a déclaré que les plans fiscaux et de dépenses de Liz Truss étaient si imprudents qu’ils risquaient un effondrement de la livre sterling.

Comme le magazine The Spectator s’en est moqué peu de temps après : « Il y aura une course sur Sterling. Le marché des gilts sera en chute libre.

“Et le FTSE va s’effondrer à mesure que les investisseurs mondiaux prendront peur et vendront toutes les formes d’actifs britanniques… c’est, du moins, selon l’ancien chancelier.”

La pièce ajoutait: “Il se fait juste paraître enfantin et pétulant”, tandis que le titre criait: “Qui se moque de Sunak avec ses avertissements à propos de Sterling?”

Qui a bien vieilli.

Passe à cet homme sa boule de cristal et laisse-le repartir.

SAC UN WFH

La semaine DERNIÈRE, j’ai été forcé de faire la chose même contre laquelle je me ralliais depuis des mois – et de rejoindre la brigade blob de la FMH.

Une hernie discale et plusieurs analgésiques industriels plus tard, je me prépare à retourner au bureau.

Et comment ai-je pu me faire un si malheureux méfait, je n’entends personne crier ?

Glisser sur un Waitrose Bag For Life dans la moitié d’un escalier.

Un jour, je verrai le côté drôle.

Uke ne peut pas être sérieux…

Pouvez-vous imaginer un destin pire que celui-ci ?

S’écraser pour mourir dans l’océan Atlantique serait préférable.

La compagnie américaine Southwest Airlines a offert à chaque passager un ukulélé sur un vol à destination d’Hawaï Crédit : Twitter/@SouthwestAir

La compagnie américaine Southwest Airlines a offert à chaque passager un ukulélé lors d’un récent vol vers Hawaï.

À côté d’une photo de ukulélés sur des sièges, un RP pauvre et égaré a tweeté avec enthousiasme : “Nous nous sommes associés à @guitarcenter pour surprendre un vol plein de clients quittant Long Beach avec un ukulélé et une leçon.

“Au moment où ils sont arrivés à Honolulu, ils étaient des pros.”

J’exigerais un parachute.