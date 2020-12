La famille Roloff se mobilise Jacob Roloff après avoir allégué un Petits gens, grand monde le producteur l’a agressé comme un enfant.

Sa mère, star de TLC Amy Roloff, a été l’un des premiers membres de la famille à commenter son déclaration, que Jacob a partagé sur les réseaux sociaux le 16 décembre. Elle a partagé sa fierté pour la jeune fille de 23 ans, en écrivant: « Je t’aime pour toujours et toujours Jacob. Je suis fier de toi. Maintenant, tu n’as plus à ressentir seul et transportez-le plus. «

Matt Roloff a déclaré qu’il était «très fier» de son fils pour s’être manifesté. La femme de Jacob depuis un an, Isabel Sofia Rock», a dit la même chose en commentant:« Fier de vous connaître, fier de vous aimer, fier d’être votre femme.

Sœur Molly Roloff a partagé qu’elle se tenait également aux côtés du plus jeune des frères et sœurs Roloff. «Très très très fière de toi, mon frère», commenta-t-elle. « Sache que je suis avec toi à 100%. »

Son frère Jeremy Roloffla femme de, Audrey, a complimenté sa déclaration, soulignant une phrase particulière où Jacob a écrit: «Poser des questions préliminaires plus difficiles».

« J’adore cette ligne, » commenta Audrey. « Je déteste que tu aies dû vivre à travers ce Jacob. Nous t’aimons et sommes pour toi (sic). »