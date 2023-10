La famille révèle le dernier message pénible envoyé par un couple tué par un grizzly au Canada

Le neveu d’un couple tué par un grizzly au Canada a révélé le dernier message envoyé depuis son appareil satellite.

Doug Inglis et Jenny Gusse, tous deux âgés de 62 ans et originaires de l’Alberta, au Canada, faisaient de la randonnée dans le parc national Banff. Le couple s’est entretenu régulièrement avec le neveu d’Inglis, Colin Inglis, selon la chaîne canadienne CBC. Inglis a déclaré à la chaîne que le couple s’était enregistré plus tôt le 29 septembre pour lui dire qu’ils installaient le camp, mais plus tard dans la soirée, un message plus alarmant est venu de leur appareil GPS.

« Le message disait : « L’attaque des ours est mauvaise » », a déclaré Inglis à la CBC. « Cette nuit a été, évidemment, le début de ce qui continue d’être un processus de deuil. Vous recevez cette notification, vous savez que quelque chose de grave se passe. Vous n’avez pas beaucoup d’informations.

La dépêche de Parcs Canada dans le parc national a reçu une alerte concernant une attaque d’ours dans la vallée de la rivière Red Deer vers 20 heures ce jour-là, ont indiqué les responsables du parc dans un communiqué de presse. Les autorités sont arrivées sur les lieux vers 1 heure du matin et ont trouvé le couple mort. CBS News a déjà rapporté.

Inglis a déclaré que lui et d’autres membres de la famille pensaient que le couple utilisait des liseuses électroniques à l’intérieur de la tente, comme c’était leur habitude, lorsque l’attaque a eu lieu. La CBC a rapporté que deux liseuses électroniques avaient été trouvées à l’intérieur de la tente écrasée.

Rivière Bow au parc national Banff, près de Lake Louise. JOE KLAMAR/AFP/Getty Images

Inglis a également déclaré à la CBC qu’il y avait des signes indiquant que le couple avait tenté d’effrayer l’ours, notamment une bombe anti-ours vide.

« Il y a eu une lutte et la lutte n’est pas restée au même endroit », a-t-il déclaré à la chaîne de télévision.

Le chien du couple a également été tué lors de l’attaque, a rapporté la CBC.

Les responsables du parc ont déclaré avoir euthanasié le grizzli responsable de l’attaque. L’ours « a fait preuve d’un comportement agressif », selon les responsables. Reuters ont rapporté que peu d’attaques de grizzlis sont mortelles, mais que de telles rencontres entre ours et humains augmentent à mesure que de plus en plus de personnes pratiquent des activités de plein air.

Le couple avait correctement stocké leur nourriture au camping et la zone était ouverte au public, sans avertissement concernant les ours. Inglis a déclaré que le couple se trouvait simplement au « mauvais endroit au mauvais moment ».

La mort du couple constitue la deuxième attaque mortelle par un grizzly en Amérique du Nord cette année. En juillet, un grizzly a mortellement mutilé une femme sur un sentier forestier à l’ouest du parc national de Yellowstone. L’ours a ensuite été euthanasié après s’être introduit par effraction dans une maison près de West Yellowstone en août.

Plus tôt en septembre, un chasseur du Montana a été sévèrement mutilé par un grizzly.

