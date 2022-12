La famille révèle la cause du décès d’un journaliste de football américain

Grant Wahl est mort au Qatar alors qu’il couvrait la Coupe du monde

Le journaliste de football américain Grant Wahl est décédé d’une rupture d’anévrisme de l’aorte, a déclaré sa femme, le Dr Celine Gounder.

Wahl, 49 ans, s’est effondré et est décédé dans la tribune de la presse alors qu’il couvrait le match de quart de finale de la Coupe du monde Qatar 2022 entre l’Argentine et les Pays-Bas vendredi dernier.

Le corps de Wahl est revenu aux États-Unis lundi pour une autopsie.

Mercredi, lors d’une apparition dans l’émission télévisée CBS Mornings, Grounder a déclaré que son mari était décédé d’un anévrisme de l’aorte qui s’était rompu.

“Ce n’est qu’une de ces choses qui se préparaient probablement depuis des années, et pour une raison quelconque, cela s’est produit à ce moment-là”, dit-elle.

L’épouse de Grant Wahl, le Dr. @celinegounderrévèle que le célèbre journaliste est décédé des suites d’un anévrisme de l’aorte qui s’est rompu lors de la Coupe du monde. Gounder dit qu’elle espère qu’on se souviendra de lui comme d’une “personne gentille et généreuse qui était vraiment dévouée à la justice sociale”. pic.twitter.com/aaVkb2dhrb – Matins CBS (@CBSMornings) 14 décembre 2022

Grounder a publié une déclaration disant que Wahl est mort de «la rupture d’un anévrisme de l’aorte ascendante à croissance lente et non détecté avec hémopéricarde», tel que déterminé par une autopsie réalisée par le bureau du médecin légiste de New York.

“La pression thoracique qu’il a subie peu de temps avant sa mort peut avoir représenté les premiers symptômes. Aucune quantité de RCR ou de chocs ne l’aurait sauvé », Grounder ajouté.

Elle a souligné qu’il n’y avait rien “infâme” sur le décès de Wahl – suite aux suggestions faites par le frère du journaliste Eric au lendemain de sa mort.

Eric Wahl, qui est gay, a affirmé qu’il y avait peut-être eu un acte criminel après que Grant Wahl ait tenté d’accéder à la tribune de presse pour le match de groupe d’ouverture des États-Unis contre le Pays de Galles dans un T-shirt pro-LGBTQ, et a ensuite dit à son frère qu’il avait reçu la mort. menaces pour l’acte.

Eric Wahl a ensuite rétracté ces affirmations et s’est excusé, affirmant qu’il “regretté” faire la vidéo.

Lire la suite Le corps d’un journaliste de football américain rapatrié du Qatar

Grant Wahl s’était plaint de ne pas se sentir bien dans les jours qui avaient précédé sa mort et avait révélé qu’il avait cherché de l’aide à la clinique du centre des médias de la Coupe du monde, où il avait été conclu qu’il avait eu une bronchite.

Il a dit que son corps “est tombé en panne” après avoir peu dormi, et il souffrait d’un stress élevé avec une lourde charge de travail.

«C’était devenu assez mauvais en termes d’oppression dans ma poitrine, d’oppression, de pression. Se sentir assez poilu, mauvais, “ il a dit de co-animer Chris Wittyngham lors d’un épisode de son podcast Futbol avec Grant Wahl quelques jours avant son décès.

Dans son apparition sur CBS, Gounder a déclaré que son mari était “tellement aimé par tant de gens” avec l’effusion de chagrin pour lui dans l’industrie du journalisme “comme un câlin chaleureux quand vous en avez vraiment besoin.”