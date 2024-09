La famille rend hommage à un homme de Sarasota décédé dans les inondations à Debby

Rires contagieux, blagues de papa et câlins chaleureux. Pour Scarleth Andino, son père était plus qu’un simple parentIl était l’un de ses meilleurs amis, son roc, son confident et son plus grand soutien.

Plus de 100 membres de la famille et amis se sont réunis au Palms Memorial Park le 25 août pour se souvenir de la vie et de l’héritage de José Aristides Andino FloresL’homme de 67 ans est décédé tragiquement lors de la tempête tropicale Debby après avoir été emporté par les eaux de crue alors qu’il se rendait au travail en voiture.

Même dans les premiers souvenirs de Scarleth Andino, son père était toujours là, que ce soit pour célébrer ses succès ou pour la réconforter dans les moments difficiles. lui a appris l’importance de donner la priorité à la famille et la véritable signification de l’amour inconditionnel. Il était dévoué à sa famille et veillait toujours à ce qu’elle soit prise en charge. Il était un père formidable pour Scarleth Andino et une figure paternelle pour beaucoup.

« Son esprit était encourageant et sa force me donne encore plus de force chaque jour », a déclaré Scarleth Andino lors de la cérémonie commémorative. « Il a touché d’innombrables vies par sa compassion et son sens inébranlable du don à ceux qu’il aimait. »

Au cas où vous l’auriez manqué : Le total des dégâts causés par Debby dépasse les 100 millions de dollars à Sarasota et Manatee ; plus de 1 000 maisons touchées

Des dizaines de photos ont été projetées en boucle sur un écran de projection au centre de la salle où se déroulait la cérémonie. La plupart des photos montrent José et Scarleth Andino. Sur chaque photo, il affiche un sourire, que ce soit en train de dîner avec sa fille, devant la statue des USF Bulls où Scarleth Andino a étudié ou en train de servir à l’église.

La famille et les amis ont franchi la porte d’entrée de la cérémonie commémorative. À côté, un panier de petits sacs à emporter était posé, rempli de ballons de football et de la carte commémorative de José Andino. Au moment où la cérémonie commémorative de José Andino a commencé, la salle était remplie de personnes debout à l’arrière et à l’extérieur de l’entrée.

« Cela m’a vraiment rempli le cœur de voir combien de personnes étaient là pour lui et pour nous », a déclaré Scarleth Andino.

Dans un coin de la pièce se trouvait une table remplie de souvenirs représentant deux des choses préférées de José Andino : la famille et le football. Trois de ses maillots de football préférés, dont celui de l’équipe nationale de football du Honduras et celui du Real Madrid, étaient fièrement exposés au sommet. Au-dessus de chaque maillot étaient suspendus trois chapeaux que José Andino portait. Le chapeau du centre portait un mot en gras : papa.

Plusieurs photos de lui et de Scarleth, ainsi que d’autres proches, ornaient le bouquet de fleurs posé sur la table. Un panneau indiquait : « Manger. Dormir. Football ». Un drapeau bleu de l’équipe nationale de football du Honduras était fièrement accroché au bas de la table. Au centre des souvenirs se trouvait une plaque proclamant : « La famille – un peu de folie, un peu de bruit et beaucoup d’amour ».

« Je garderai en mémoire toutes les leçons qu’il m’a enseignées, l’amour qu’il m’a donné et tous les souvenirs que nous avons partagés ensemble », a déclaré Scarleth Andino lors de sa cérémonie commémorative. « Merci d’être le meilleur père que l’on puisse souhaiter. Je t’aime plus que les mots ne peuvent le dire et je m’efforcerai toujours de te rendre fier. »

Les autorités recherchent José Andino, porté disparu depuis la tempête tropicale Debby le 5 août

Le décès de José Andino est le troisième décès en Floride lié à la tempête tropicale Debby, les deux autres ayant eu lieu dans les comtés de Levy et Hillsborough. Il se rendait à son travail à Bradenton, près de la région de Lockwood Ridge, lorsqu’il a été confronté à une inondation historique provoquée par Phillippi Creek. Sa disparition a ensuite été signalée par un membre de sa famille le 6 août.

Les forces de sauvetage sous-marines et l’unité d’aviation du bureau du shérif du comté de Sarasota n’ont pas réussi à retrouver Andino après plusieurs recherches. Scarleth Andino a également organisé une recherche près de l’endroit où le dernier signalement du téléphone portable de son père avait été effectué, à l’intersection de Beneva Road/Bahia Vista.

Ce n’est qu’une fois les inondations retirées qu’un résident marchant sur la passerelle de Phillippi Creek a repéré le Toyota 4-Runner bordeaux 2005 submergé de José Andino et a appelé le bureau du shérif le 12 août. a créé une campagne GoFundMe avec un don de 25 000 $ objectif d’aider à couvrir les frais funéraires de son père.

Les participants à la cérémonie commémorative ont chanté « Más Allá Del Sol », un hymne traditionnel qui signifie « Au-delà du soleil ». Cette chanson rappelle la vie éternelle qui nous attend au-delà de cette vie.

Scarleth Andino a déclaré qu’elle se réconfortait en sachant que l’héritage de son père se poursuivrait à travers ceux qui l’ont connu et qu’il était dans un meilleur endroit. Grâce à son père, elle a appris l’importance de l’intégrité, du travail acharné et de l’amour de Dieu.

« Bien que son départ me fasse mal au cœur, je trouve du réconfort en sachant que son héritage perdure en chacun de nous, en particulier parce qu’il connaissait aussi Dieu », a déclaré Scarleth Andino en essayant de retenir ses larmes. « C’est ce qui m’apporte la paix, mais je sais qu’il est avec lui (Dieu) maintenant. Mon père me manquera toujours. »

Cet article a été publié à l’origine dans le Sarasota Herald-Tribune : Un homme de Sarasota décédé lors des inondations de Debby honoré par sa famille et ses amis