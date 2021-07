La famille rend hommage à la maman « la plus gentille et la plus douce », 52 ans, battue à mort dans une maison du Lancashire

LA famille d’une femme qui a été battue à mort dans une maison du Lancashire a rendu hommage à la maman « la plus gentille et la plus douce ».

Ishrat Ahmed, 52 ans, est décédée à l’hôpital après l’agression sauvage à Nelson, tandis que son mari Afaq Ahmed, 55 ans, a été hospitalisé dans un état grave.

Ishrat Ahmed, 52 ans, a été retrouvé grièvement blessé à la tête Crédit : Police du Lancashire

Des agents ont été appelés dans une maison de Roberts Street pour signaler des troubles et ont découvert que Mme Ahmed et son mari avaient été attaqués.

Tous deux ont été transportés d’urgence à l’hôpital Royal Preston, où Afaq reste dans un état grave mais stable.

Mme Ahmed est décédée lundi soir des suites de ses blessures, des policiers ayant ouvert une enquête pour meurtre.

Dans un hommage, la famille d’Ishrat a déclaré aujourd’hui: «Notre mère bien-aimée a été dotée du cœur le plus gentil et du toucher le plus doux et a été aimée de chacun d’entre nous.

« Bien que nous ayons tous le cœur brisé, nous gardons les plus beaux souvenirs de la meilleure mère du monde. »

SONDE DE MEURTRE

Un homme de 58 ans a été arrêté peu de temps après l’incident et reste en détention pour suspicion de meurtre et tentative de meurtre.

La police cherchait encore aujourd’hui des preuves dans la maison mitoyenne.

Les médecins légistes – portant des combinaisons de protection blanches – ont mis leurs biens dans des sacs et les ont sortis de la maison.

Des agents en uniforme dans des voitures de patrouille étaient également stationnés à l’extérieur de la propriété.

Un voisin a déclaré : « Ils forment un couple adorable. Nous étions juste en train de regarder la télévision et puis nous avons entendu toutes les sirènes.

« La police était partout. C’est effrayant qu’il soit si près de chez nous.

Un autre a déclaré : « C’est affreux. La police a bouclé une ruelle et n’a laissé sortir personne.

« On m’a dit que l’homme avait été arrêté à la maison. »

Des officiers ont ouvert une enquête pour meurtre à Nelson

L’inspecteur-détective en chef Al Davies, de la Force Major Investigation Team du Lancashire, a déclaré: «Mes pensées et celles de toute l’équipe d’enquête restent avec la famille et les amis d’Ahmed. Notre objectif est d’obtenir justice pour eux et ils continuent d’être soutenus par des agents de liaison avec les familles.

« Nous continuons d’interroger un homme soupçonné du meurtre d’Ishrat Ahmed et de la tentative de meurtre d’Afaq Ahmed et je lance un appel à toute personne disposant d’informations pouvant aider nos enquêtes à nous contacter.

«Je demanderais à nouveau que, pour le bien de la famille de Mme Ahmed, les gens ne partagent pas les rumeurs et les spéculations, en particulier sur les réseaux sociaux. Nous continuerons à mettre les gens au courant dès que nous le pourrons et les gens peuvent compter sur nous pour diffuser des informations fiables et factuelles.

«Nous continuerons d’avoir des patrouilles supplémentaires dans la région au cours des prochains jours et si quelqu’un a des inquiétudes ou des informations, veuillez contacter un officier.

« Encore une fois, je tiens à remercier la communauté pour sa coopération et son soutien au cours de nos enquêtes jusqu’à présent. »

Toute personne ayant des informations doit appeler la police au 101 en citant le journal 1786 du 4 juillet ou l’organisme de bienfaisance indépendant Crimestoppers au 0800 555 111.