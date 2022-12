La famille rend hommage à la «belle âme» tuée dans un incident sur une plate-forme pétrolière qatarie | Nouvelles du Royaume-Uni

La famille d’un Britannique décédé après un “incident non lié au travail” impliquant trois Britanniques à bord d’une plate-forme pétrolière au Qatar a rendu hommage à “une âme magnifique, unique en son genre”.

Robert Robson, 38 ans, travaillait sur la plate-forme pétrolière Seafox Burj lorsqu’il est décédé à la suite de l’incident aux premières heures de lundi.

Un deuxième Britannique a également été blessé et soigné à l’hôpital et un troisième a été arrêté par les autorités.

Tous trois étaient des sous-traitants travaillant pour Film-Ocean, une société d’inspection sous-marine.

La famille de M. Robson a rendu hommage à côté d’une photo montrant M. Robson avec sa partenaire Kristie Graham.

“Robbie était une âme incroyable, unique en son genre”, ont-ils déclaré.

“C’était un partenaire aimant, un père, un fils, un frère et un oncle qui a été tragiquement enlevé trop tôt.

“Il était un ami irremplaçable pour beaucoup, et Robbie manquera beaucoup à tous ceux qui l’ont connu.

“En tant que famille, nous demandons la confidentialité en ce moment.”

Film-Ocean a déclaré dans un communiqué: “Film-Ocean Ltd peut confirmer avec regret qu’une personne a été mortellement blessée et qu’une autre a été blessée à la suite d’un incident non lié au travail sur une installation offshore au large du Qatar.

“Une troisième personne a été placée en garde à vue et assiste les autorités qataries dans leurs enquêtes.

“Le travailleur blessé a été soigné dans un hôpital au Qatar, mais a depuis été libéré.

“Les proches des personnes impliquées ont été informés et l’entreprise travaille pour s’assurer qu’ils reçoivent le soutien approprié.

“Les trois membres du personnel étaient sous contrat avec Film-Ocean et travaillaient sur la plate-forme au moment de l’incident, qui a été signalé vers 01h40, heure normale d’Arabie, le lundi 12 décembre.

“Film-Ocean est en contact avec le Bureau des affaires étrangères et du Commonwealth et du développement, ainsi qu’avec d’autres parties prenantes, pour établir toutes les circonstances entourant l’incident.”