La famille rencontre Biden, Harris à la Maison Blanche

Gianna Floyd, fille de George Floyd, ainsi que d’autres membres de la famille et des avocats, lèvent les poings et prononcent son nom face à des journalistes à la Maison Blanche à la suite de leur rencontre avec le président Joe Biden à Washington, États-Unis, le 25 mai 2021.

«Être ici aujourd’hui est un honneur», a déclaré Terrence Floyd, un frère survivant de George Floyd. « Rencontrer le président et le vice-président, et leur demander de montrer leur inquiétude pour notre famille, d’écouter nos préoccupations et ce que nous ressentons dans cette situation. Ce fut une conversation très productive et nous remercions tout le monde pour le l’amour. »

Dans un communiqué, Biden a déclaré que la famille Floyd « a fait preuve d’un courage extraordinaire, en particulier [George Floyd’s] la jeune fille Gianna, que j’ai rencontrée de nouveau aujourd’hui. La veille des funérailles de son père il y a un an, Jill et moi avons rencontré la famille et elle m’a dit: « Papa a changé le monde. » Il possède. »

Malgré la réponse mondiale au meurtre de Floyd, le Congrès n’a pas encore adopté de projet de loi pour réformer la police.

Les négociateurs bipartites ont travaillé pendant des semaines pour modifier la loi sur la justice de George Floyd adoptée par la Chambre afin de gagner suffisamment de soutien républicain pour la faire passer par le Sénat. Les négociateurs comprennent la représentante Karen Bass, D-Californie, et le sénateur Tim Scott, RS.C., et Cory Booker, DN.J., qui devraient poursuivre les discussions cette semaine.

L’avocat de la famille Floyd, Ben Crump, a déclaré que les membres de la famille rencontreraient les sénateurs plus tard dans la journée de mardi.