CHICAGO – La famille d’Adam Toledo a visionné mardi soir la vidéo de la caméra du corps de la police montrant la fusillade mortelle du mois dernier sur le jeune de 13 ans par un officier de Chicago qui l’avait poursuivi dans une ruelle, ont déclaré les avocats de la famille dans un communiqué.

La famille Toledo a demandé que les images ne soient pas immédiatement rendues publiques, selon une déclaration du Bureau civil de la responsabilité de la police (COPA), qui enquête sur des cas potentiels d’inconduite policière. On ne sait toujours pas quand les images seront rendues publiques.

« L’expérience a été extrêmement difficile et déchirante pour toutes les personnes présentes et en particulier pour la famille d’Adam », a déclaré un communiqué séparé publié mardi soir par les avocats de la famille Adeena Weiss-Ortiz et Joel Hirschhorn.

Les avocats ont remercié la commission d’examen d’avoir permis à la famille de visionner les images avant sa diffusion publique et ont demandé à tout le monde de respecter la vie privée de la famille.

« Nous voulons également remercier les dirigeants et les membres de la communauté latino-américaine pour être restés pacifiques dans leurs manifestations et leurs appels à la justice », a indiqué le communiqué de la famille. « La mémoire d’Adam peut être honorée au mieux en s’abstenant de la violence et en travaillant de manière constructive pour la réforme. »

Selon le communiqué de la COPA, les fonctionnaires sont aux «tout premiers stades» de l’enquête sur la fusillade, et les entretiens de témoins et d’agents sont en cours.

«À la demande de la famille Toledo, aujourd’hui, la COPA ne publiera pas immédiatement de vidéo et d’autres documents alors que la famille continue de pleurer sa perte», indique le communiqué. L’agence « a informé les représentants de la famille que, bien qu’elle soit extrêmement sensible au chagrin de la famille et à leur désir d’éviter la divulgation publique de documents liés à la mort tragique d’Adam, la COPA est mandatée pour se conformer à la politique de diffusion de vidéos de la ville. »

Les tensions restent vives à Chicago, où des manifestations sont déjà prévues pour exiger la responsabilité de la police dans la mort du garçon. La publication des images ne fera qu’ajouter à la frustration et à l’anxiété croissantes à travers le pays alors que les manifestations se poursuivent après la fusillade par la police de Daunte Wright, 20 ans, lors d’un arrêt de la circulation dans le centre de Brooklyn, à quelques kilomètres seulement de l’ancien officier de Minneapolis Derek Chauvin. procès pour la mort de George Floyd.

Plusieurs dizaines de personnes ont défilé dans le centre-ville mardi soir, appelant à la justice pour Adam et Wright, qui a été mortellement abattu dimanche.

La police de Chicago, quant à elle, a déclaré lundi dans un communiqué avoir annulé les jours de congé des officiers pour « assurer la sécurité publique » alors que la ville surveillait « les événements dans tout le pays ». « Par prudence, CPD déploiera des ressources supplémentaires dans toutes les communautés de la ville », indique le communiqué.

Adam a été tué tôt le matin du 29 mars. La police est intervenue dans le quartier de Little Village après que la technologie ShotSpotter du département ait détecté huit coups de feu. Lorsque la police est arrivée, Adam et un homme de 21 ans ont fui, ont indiqué les autorités.

L’officier a tiré sur Adam une fois dans la poitrine après une « confrontation armée », a indiqué la police. Les procureurs ont déclaré que le garçon tenait une arme à feu lorsque l’officier lui a tiré dessus. Il est mort sur les lieux.

Les responsables n’ont pas identifié publiquement l’officier, qui a été mis en congé administratif pendant 30 jours.

Les procureurs affirment que l’homme de 21 ans sur les lieux était Ruben Roman. Lors de son arrestation, un autre officier a poursuivi Adam. Les procureurs ont déclaré que l’arme qu’Adam détenait correspondait aux douilles de cartouche trouvées dans la zone où Roman tirait.

Samedi, Roman a été détenu sous caution de 150000 $ et fait face à des accusations de crime d’utilisation illégale et de décharge imprudente d’une arme à feu, ainsi que de mise en danger d’enfants et de violation de la probation. Les procureurs ont déclaré que Roman pouvait être vu sur une vidéo de surveillance tirant les balles qui ont amené la police sur les lieux.

Lors d’une conférence de presse la semaine dernière, Le maire Lori Lightfoot a appelé à une enquête « approfondie et rapide » et a exhorté le Bureau civil de responsabilité de la police à publier la vidéo, d’abord à la mère d’Adam.

Le Bureau civil de la responsabilité de la police a initialement déclaré qu’il lui était interdit de diffuser la vidéo parce que la victime était mineure. Mais l’agence a changé de cap vendredi, affirmant que la loi de l’État « n’interdit pas la publication du corps porté et des images de caméras vidéo tierces obtenues par l’agence ».

La ville a une histoire troublée de tentatives de suppression de la vidéo, notamment lors du meurtre en 2014 de Laquan McDonald, 17 ans. L’officier qui a tiré 16 fois sur l’adolescent noir a finalement été reconnu coupable de meurtre.

La politique de la ville exige la publication publique de documents au plus tard 60 jours après l’incident, mais la COPA a déclaré qu’elle publierait la vidéo peu de temps après que la famille Toledo ait eu la chance de la visionner.

Auparavant, la famille avait déclaré que la ville de Chicago, la police de Chicago et le Bureau civil de responsabilité de la police avaient été «très coopératifs». Dans une déclaration précédente, la famille a déclaré qu’elle avait «demandé des réunions accélérées avec les autorités compétentes pour obtenir des preuves et examiner les images de la caméra du corps de la police et les autres vidéos disponibles».

« Au cours des deux dernières semaines, la COPA a maintenu des contacts réguliers avec la famille et ses représentants pendant cette période délicate pour accélérer le visionnage d’aujourd’hui en coordination avec leur disponibilité », a indiqué le communiqué de mardi.

Contactez News NOW Reporter Christine Fernando à cfernando@usatoday.com ou suivez-la sur Twitter à @christinetfern.