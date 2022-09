La famille recherche frénétiquement une femme iranienne après son arrestation

Mortezai n’avait pas vu sa cousine, qu’il appelle Zhina, son nom kurde, depuis des années. Pas depuis qu’il a fui son pays d’origine en 2020 pour rejoindre des groupes d’opposition kurdes iraniens basés dans la province de Sulaymaniyah, au nord de l’Irak. Mais il savait à quel point il était important d’essayer de la joindre – il avait été arrêté en Iran et y était en prison deux ans avant de quitter le pays.

Il s’est joint à d’autres membres de la famille pour appeler des parents et des amis à Téhéran afin d’essayer de trouver un moyen de la voir en garde à vue pendant ces heures fatidiques.

Quelques jours plus tard, le 16 septembre, on a appris que Amini, 22 ans, était mort.

Ce qui s’est passé ensuite a stupéfié Mortezai et le reste de la famille : sa mort a déclenché des manifestations à grande échelle à travers l’Iran qui ont attiré l’attention du monde.

Des femmes manifestantes en Iran et dans le monde feraient semblant d’enlever leur foulard et de se couper les cheveux en solidarité avec Amini.

Mortezai a déclaré que la famille faisait profil bas au milieu des manifestations, se méfiant des agents de sécurité iraniens, mais qu’ils sont fiers qu’Amini soit devenu “un symbole pour se lever contre l’injustice et l’oppression”.

La famille a déclaré qu’un témoin leur avait dit qu’Amini avait été battue pendant sa détention et avait blâmé les autorités pour sa mort. La police a déclaré qu’elle avait eu une crise cardiaque et qu’elle était tombée sur le sol du poste et qu’elle était décédée après avoir été dans le coma pendant deux jours.