Realme a lancé trois smartphones Q2 en octobre et le trio a atteint 1 million de ventes six mois après son arrivée. L’annonce a été faite par la société sur Weibo, et elle a également révélé que la famille Q3 «arrive bientôt».

La série Realme Q2 est exclusive à Chinay, mais la vanille Realme Q2 5G est également disponible ailleurs sous le nom de Narzo 30 Pro 5G. Le Realme Q2i avait également un nom alternatif – Realme V3 – mais celui-ci est également lié à la Chine et uniquement destiné aux canaux de vente au détail hors ligne.

Il n’y a pas beaucoup d’informations sur les appareils inclus dans la gamme Q3, mais nous sommes à peu près sûrs qu’ils seront tous compatibles 5G. Realme n’aime pas garder des secrets, nous sommes donc sûrs qu’il commencera bientôt à vous taquiner sur les principales caractéristiques et caractéristiques des téléphones.

