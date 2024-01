La famille propose une fille pour remplacer Ogwal au poste de député

« Ce que nous avons jusqu’à présent, c’est la volonté de continuer et de poursuivre les travaux qu’Imat a entrepris. [elder] Cecilia a fait pour Dokolo », a-t-il déclaré.

Mme Alwoc a vécu au Royaume-Uni et ne connaît pas très bien Dokolo, mais son frère a déclaré qu’elle comprenait les principes de feu Cecilia Ogwal.

“Elle comprend les projets que maman a réalisés et après avoir consulté quelques personnes dès son arrivée [from London]elle est convaincue qu’elle peut poursuivre ces travaux », a déclaré M. Otyek.

Mme Alwoc, titulaire d’un doctorat. en économie, a déclaré hier au Daily Monitor dans une interview qu’elle était tout à fait prête à occuper le siège de sa défunte mère et à rendre le pays tout entier fier. Elle a déclaré que sa vision était de réaliser ce que sa mère voulait faire pendant le mandat de cinq ans.

“Je veux terminer ce travail pour elle, et je pense que maman et les habitants de Dokolo apprécieraient qu’ils me donnent le même amour qu’ils ont donné à ma mère”, a-t-elle déclaré.