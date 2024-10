La famille prévoit d’honorer la victime de l’ouragan en utilisant des bûches provenant de l’arbre tombé qui l’a tué

Charles Dean aimait vivre dans son quartier de Caroline du Sud avec des pelouses bien entretenues et des arbres imposants, car cela lui rappelait son enfance dans une famille qui dirigeait une entreprise de bois depuis le début des années 1900.

C’est l’un de ces arbres géants qui a fini par le tuer lorsque l’ouragan Hélène a frappé Greenville la semaine dernière et a déraciné un chêne rouge qui s’est écrasé dans son appartement.

Mais plutôt que de jeter l’arbre, les doyens prévoient de prendre certaines des bûches et de fabriquer un magnifique banc, une table ou d’autres meubles et de faire don des pièces à l’un des centres de récupération de drogue où Charles a touché de nombreuses vies, a déclaré son frère Matthew. Doyen.

« Charles a aidé beaucoup de gens qui étaient alcooliques et toxicomanes et s’il y a quelque chose que nous pouvons en tirer, c’est qu’il y a toujours de l’espoir. Il y a toujours de l’espoir », a-t-il déclaré.

Des jours de pluie ont saturé le sol et, lorsque la tempête a atteint le sud-est, elle a provoqué des vents violents qui ont déraciné les arbres et les poteaux électriques dans toute la région.

Dean fait partie des plus de 200 personnes confirmé mort dans l’une des tempêtes les plus meurtrières de l’histoire des États-Unis. Beaucoup sont morts écrasés par des arbres tombés sur des maisons ou des voitures. Parmi les morts en Caroline du Sud figurent des grands-parents trouvé en train de faire des câlins l’un l’autre dans le lit et deux pompiers tués lorsqu’un arbre est tombé sur leur camion.

Alors que la tempête approchait le 27 septembre, Charles Dean a envoyé un texto à sa famille pour l’informer qu’il pouvait entendre les arbres tomber à l’extérieur de son appartement alors que l’ouragan Hélène frappait sa ville.

« Au milieu de tout cela maintenant, c’est effrayant », a-t-il envoyé un texto à son frère Matthew Dean et à sa belle-sœur qui le surveillaient à 300 miles (480 kilomètres) en Caroline du Nord.

« C’est comme les vieux arbres du quartier de maman et papa, tous les vieux arbres, et ils tombent, c’est effrayant », a-t-il envoyé un texto.

Peu de temps après, un chêne rouge d’environ 70 pieds (21 mètres) de haut et 3 pieds (1 mètre) de diamètre s’est écrasé sur l’appartement au deuxième étage de Charles Dean, le tuant.

« Nous lui avons dit que nous l’aimions, et il a dit qu’il nous aimait et c’était le dernier message que nous avions avec lui », a déclaré Matthew Dean.

Aîné d’une famille de cinq frères, Charles Dean aimait voyager et visitait une grande partie de l’Europe. L’un de ses voyages préférés était un safari en Afrique, mais l’Espagne faisait partie des pays qu’il aimait le plus.

Il aimait cuisiner, pâtisser et regarder l’actualité politique, ce qu’il appelait du « théâtre pur ». Il partageait souvent des textes avec ses réflexions sur le dernier scandale politique avec sa famille, a déclaré son frère.

Charles Dean aimait Barbra Streisand et Elizabeth Taylor et se tenait au courant de l’actualité de la famille royale britannique.

Il a déménagé à Greenville en 2011 et a commencé à travailler comme conseiller en toxicomanie. Pendant le week-end, il travaillait également dans un magasin de rénovation domiciliaire, a expliqué son frère.

Alcoolique en convalescence, il a trouvé l’espoir d’aider les autres, a déclaré Matthew Dean.

« Jamais en un million d’années nous n’aurions imaginé perdre Charles », a-t-il déclaré. « Il était en si bonne santé et si dynamique et il lui restait des années à vivre. »