La famille présente le « barndominium » à Sanford – THE RANT

La famille Sanford a construit la maison de ses rêves sous la forme d’un barndominium, une structure plus abordable et économe en énergie qui prend son envol dans le sud et le sud-ouest des États-Unis.

Par Billy Liggett

Worsque les premières poutres métalliques et revêtements en acier ont été posés lors de la construction de ce qui allait devenir leur nouvelle maison l’année dernière, Bernie et Tina Fox ont été confrontés à des questions de la part de leurs nouveaux voisins du lotissement voisin de Quail Ridge, près de l’intersection des États-Unis 1 et 501 au sud de Sanford. La structure ressemblait davantage à une nouvelle entreprise, une nouvelle église ou même à une grande grange qu’au type de nouvelle maison qui fait son apparition partout dans la ville ces derniers temps.

Désormais terminées, la maison et la grange hybrides – connues sous le nom de « barndominium » (ou simplement « barndo ») dans plusieurs États plus au sud et à l’ouest – correspondent à tout ce que les Renards espéraient. Abordable à construire et économe en énergie, le plan d’étage ouvert et le grand atelier/garage sont exactement ce qu’ils recherchaient (mais n’ont pas pu trouver) lorsqu’ils ont déménagé du Texas en Caroline du Nord en 2016, où les barndos sont devenus une tendance croissante. les huit dernières années.

«J’adore ça», déclare Bernie, un machiniste, soudeur et musicien déçu d’apprendre que de nombreuses maisons du marché immobilier de Sanford ne comportaient pas de garage lorsqu’ils ont décidé de quitter la région de Fuquay-Varina quelques années environ. temps de la pandémie. Leur nouvelle maison comprend un garage à deux étages avec de nombreux espaces de travail et un grand espace pour jouer de la musique.

«C’est la maison de mes rêves. Et plus important encore, c’était réalisable.

L’accessibilité – ou l’abordabilité – est l’un des principaux attraits du barndominium, un mot-valise dérivé des mots « grange » et « condominium ». Les Barndominiums sont généralement des structures à ossature métallique ou en acier conçues pour ressembler à une grange traditionnelle à l’extérieur, tout en présentant un espace de vie fini à l’intérieur. La plupart ont des plans d’étage ouverts, de hauts plafonds et d’autres équipements modernes.

La taille des Barndos peut varier de modeste – la maison de Bernie et Tina a environ 1 500 pieds carrés d’espace habitable et presque la même superficie pour le garage et l’espace de travail – à ridiculement grande (les plus grandes mesurent environ 5 000 pieds carrés, et un géant au Texas, il y en a plus de 10 000).

Ce n’est pas une erreur, le mot « Texas » est déjà apparu à plusieurs reprises dans cette histoire. Les Foxes ont déménagé en Caroline du Nord depuis New Braunfels, au Texas, une banlieue de San Antonio. L’État est également le point de départ du récent boom des granges, grâce à ses vastes terres rurales, ses structures ressemblant à des granges, son adoration pour tout ce qui est « rustique » et l’expertise disponible des entrepreneurs.

Les maisons gagnent du terrain dans le Sud-Est et, plus récemment, dans les Carolines. La maison des Foxes, à leur connaissance, est la première à être construite dans le comté de Lee. La mère de Tina vit à proximité des cinq acres de terrain mis sur le marché en 2023 – le propriétaire ne voulait pas le voir devenir un lotissement à haute densité – et le couple venait de regarder des vidéos d’une société de grange au Texas, menant à la révélation qu’ils pourraient simplement en construire un ici.

« Tout le monde venait de traverser la pandémie et les prix de l’immobilier n’ont cessé d’augmenter, alors nous avons simplement pensé : « Vous savez, pourquoi ne pas y aller ? » », a déclaré Tina. « Notre fille vient tout juste d’obtenir son diplôme à Meredith, elle vit donc seule à Raleigh. Et nous avons un fils de 16 ans, nous n’avons donc pas besoin d’un immense espace de vie. Le montant que nous avons payé pour ce terrain et cette maison est inférieur à ce que beaucoup payaient pour des maisons situées dans des lotissements sans cour.

LA TENDANCE

Les Barndominiums, ou du moins leur concept, existent depuis plus de 30 ans. Le terme a été inventé par le promoteur immobilier Karl Nilsen en 1989. New York Times un article sur sa conception d’un projet dans le Connecticut combinant les caractéristiques d’une écurie et d’écuries avec un nouveau quartier résidentiel.

Mais les barndos n’ont vraiment frappé le grand public qu’en 2016, lorsque les mégastars de Waco, Texas HGTV, Chip et Joanna Gaines, ont transformé une grange de 1 000 pieds carrés en maison dans un épisode de « Fixer Upper ». Même si huit ans plus tard, il n’existe pas de « décompte barndo » officiel aux États-Unis, plus de 1 000 exemplaires ont été construits rien qu’au Texas en 2022.

Comme les Renards peuvent en témoigner, l’un des plus grands attraits de ces maisons est leur coût. Selon US News & World Report, une grange de 2 400 pieds carrés coûterait entre 120 000 et 500 000 dollars à construire avec un constructeur. Les kits d’entreprises spécialisées dans ces constructions commencent à environ 10 $ le pied carré et peuvent atteindre 30 $. L’article de US News indiquait que des maisons plus traditionnelles avec une superficie égale d’espace de vie et de travail peuvent atteindre jusqu’à trois fois la superficie d’une grange.

D’autres raisons expliquant cette popularité croissante incluent la polyvalence (ils constituent un choix de premier ordre pour les acheteurs à la recherche d’un grand espace de travail), les hauts plafonds, l’efficacité énergétique et la durabilité. Il y a aussi « l’attrait rustique » : ceux qui apprécient les éléments « campagnards modernes » dans leur maison peuvent s’en donner à cœur joie avec les éléments de conception semblables à une grange.

La maison des Renards est essentiellement composée de trois parties : la pièce à vivre principale, le garage et l’espace de travail, ainsi que le grand passage couvert “dogtrot” (essentiellement un patio couvert qui traverse la maison) qui sépare les deux zones. La pièce à vivre se compose de trois chambres, deux salles de bains et un petit coin bureau actuellement utilisé comme salle d’entraînement. Le salon et le coin cuisine sont des plans d’étage ouverts, et la cuisine ne manque pas d’espace de comptoir avec un grand îlot au milieu. La chambre principale a des portes coulissantes de style grange qui mènent à une salle de bain et une buanderie.

Les sols sont tous en béton (avec des tapis faisant office de moquette dans certaines zones), les murs sont tous en métal et la température extérieure n’est pas un facteur important car les murs intérieurs sont recouverts d’une isolation pulvérisée de haut en bas. Les pièces de la maison sont en plaques de plâtre ordinaires, avec des plafonds plus bas ajoutés aux chambres.

« Dans l’ensemble, je dirais que c’est modeste », déclare Bernie. «C’est juste pour nous, et nous n’avions pas besoin d’une grande chambre principale de 20 pieds sur 20 pieds. Mais tout semble vraiment agréable et spacieux. Deux semaines après notre emménagement, mon entreprise a organisé ici une fête de Noël avec environ 36 invités, et il y avait suffisamment de place pour tout le monde.

Les Foxes ont eu l’idée après avoir rencontré peu de succès en achetant une maison à Sanford et en découvrant à cette époque une page Facebook dédiée à la conception de granges et aux planchers. Bernie dit qu’il aimait l’idée d’une « maison de dogtrot », et lorsque lui et Tina ont appris que quelques entreprises de Caroline du Nord se lançaient dans le jeu, ils ont tendu la main. Ils ont présenté leurs idées et les entreprises ont répondu avec un plan d’étage correspondant à leurs besoins.

Le processus ne s’est pas déroulé sans problèmes. Les deux plus grands obstacles entre eux et la maison de leurs rêves étaient les inspecteurs et les créanciers. Pour les premiers, il y a eu au début une confusion quant à savoir si leur maison devait être inspectée en tant que structure résidentielle ou commerciale. Le mélange d’une structure commerciale avec des éléments résidentiels a semé la confusion quant à savoir qui devait l’inspecter et comment l’inspecter.

L’autre problème était d’obtenir un prêt : selon Tina, les prêteurs hypothécaires sont habitués à financer des maisons traditionnelles à ossature de bois. La méconnaissance des maisons en métal les a forcées, elle et son mari, à faire des virements bancaires jusqu’à ce qu’ils trouvent un mélangeur expérimenté dans la gestion de ce type de maisons.

« Au cours des quelques mois qui ont suivi le début de la construction, un nouveau constructeur de granges a déménagé à Raleigh, et avec le temps, cela ne sera plus aussi difficile pour les autres », dit-elle.

LE RÊVE

Debout au milieu de leur passage couvert de dogtrot – qui à l’époque n’avait pas encore été aménagé et ne comprenait guère plus qu’un foyer portatif et quelques vélos – Bernie et Tina Fox regardent leur terrain sous le soleil couchant orange et jaune et sourire. Le terrain, la vue, l’espace, c’était ce qu’ils espéraient lorsqu’ils ont déménagé à Sanford. Et ce jour-là, tout était devant eux.

“Lorsque nous avons eu l’idée de faire cela, nous avons contacté les réseaux sociaux et découvert qu’un de nos amis dont la fille jouait au football avec notre fille en avait construit un à Dunn”, explique Bernie. «Ils vivaient dans un lotissement à Holly Springs, tout comme le nôtre, et ils en avaient assez. Donc, avant de commencer à construire, nous sommes allés chez eux et l’avons examiné en pensant : « C’est exactement ce que nous voulons. La première chose que je lui ai demandé, c’était la facture d’électricité. Il a dit que c’était moins que leur ancienne maison, qui était plus petite. J’ai été vendu.

Tina dit qu’elle appartient à une poignée de groupes Facebook composés d’autres propriétaires de barndo. À mesure que les groupes se développent, leurs membres semblent se déplacer progressivement vers l’est.

Ce sont désormais eux qui invitent les constructeurs potentiels à venir voir ce qu’ils ont fait. Ces demandes sont constantes.

« Notre entrepreneur a déjà trois ou quatre nouveaux contrats dans la région », explique Tina. “Ce ne sont pas toutes des maisons – certaines voudront peut-être simplement un grand garage avec un espace bureau.”

Bernie ajoute : « Si d’autres personnes sont intéressées à faire cela, je leur dirais de mettre vos canards en rang avant de décider de construire. Demandez à un ingénieur ou à un architecte d’examiner vos plans et assurez-vous que la ville sait ce que vous faites. Beaucoup de gens sont déjà venus me voir et m’ont dit : « Vous avez construit la maison de mes rêves. C’est ce que je veux.’ Je leur dis que nous aimons ça. C’est vraiment la maison de nos rêves.