La famille pleure 2 jeunes garçons tués par balle alors qu’ils jouaient dans la cour de Pennsylvanie

LIBAN, Pennsylvanie – Les proches de deux jeunes garçons tués par balles alors qu’ils jouaient avec des chatons dans l’arrière-cour de leur maison de Pennsylvanie les pleuraient jeudi alors que les autorités ont annoncé que deux hommes étaient accusés de leurs meurtres.

Les frères Jésus et Sébastien Perez-Salomé, âgés de 8 et 9 ans, et une troisième victime ont été tués mardi soir au Liban. Un adulte et un adolescent ont été inculpés dans la fusillade et la police a déclaré qu’elle cherchait un troisième suspect.

Lors d’un entretien téléphonique jeudi depuis son domicile à Porto Rico, l’oncle des enfants, Felix Muniz Torres, a déclaré que leur mère travaillait dans un dépanneur à proximité lorsqu’elle a entendu les coups de feu retentir.

Elle a couru pour les trouver abattus, a-t-il dit. Son autre enfant, qui a 13 ans, était heureusement à un événement scolaire.

« Elle est sous le choc et est incapable de parler de manière cohérente », a déclaré Muniz Torres.

Il a décrit ses neveux comme « très innocents et polis », jouant toujours ensemble, principalement avec leurs personnages de super-héros.

« Ils étaient très proches », a-t-il déclaré.

Alex Torres Santos, 22 ans, et un homme de 16 ans ont tous deux été inculpés de trois chefs d’homicide criminel, a déclaré jeudi le procureur du comté de Liban, Pier Hess Graf, lors d’une conférence de presse au Liban. Ils sont également confrontés à des voies de fait graves, à un complot et à des infractions liées aux armes liées à la fusillade au Liban, une petite ville située dans une région agricole à environ 110 kilomètres au nord-ouest de Philadelphie.

Un troisième homme est toujours recherché et fera probablement face à des accusations similaires, ont indiqué les autorités. Santos était en résidence surveillée pour plusieurs accusations sans rapport avec lui et portait un moniteur de cheville au moment de la fusillade.

Un voisin de 33 ans qui a été blessé par une balle perdue a été opéré et reste hospitalisé mais devrait se rétablir, ont annoncé les autorités.

Les tireurs ont apparemment pris pour cible la troisième personne qui a été tuée, Joshua Lugo-Perez, 19 ans, à cause de ce que les autorités ont appelé « une dispute précédente ». Lui et les garçons vivaient à la maison où la fusillade s’est produite, mais Lugo-Perez n’était pas lié à eux.

Jesus Perez-Salomé a été déclaré mort sur les lieux. Sebastian Perez-Salomé et Lugo-Perez sont tous deux décédés peu de temps après dans des hôpitaux.

Une fois les autopsies terminées, la famille ramènera les garçons à Porto Rico pour les enterrer, a déclaré Muniz Torres. Il a exprimé sa gratitude pour l’effusion de soutien et de dons en réponse à un appel Go Fund Me pour collecter des fonds pour leurs funérailles.

La famille était venue aux États-Unis en 2019 pour poursuivre le rêve américain de trouver de meilleures opportunités que ce qui était offert sur leur île des Caraïbes. Mais la vie n’avait pas été facile. Il y a seulement un an, ils avaient perdu tout ce qu’ils possédaient dans un incendie dans leur ancien appartement qui avait éclaté à cause d’un problème électrique, a déclaré Muniz Torres.

Une équipe SWAT du comté du Liban a arrêté Santos dans son appartement mercredi. Les autorités ont déclaré qu’il avait tenté de fuir la résidence mais y avait été capturé, tandis que le suspect adolescent avait ensuite été arrêté dans un appartement voisin où il tentait de se cacher. Des munitions et plusieurs armes à feu ont été trouvées dans l’appartement où Santos a été arrêté, ont indiqué les autorités.

Graf, le procureur de district, a déclaré jeudi que les suspects pourraient potentiellement encourir la peine de mort, mais cette décision n’a pas encore été prise. Il n’était pas clair jeudi si l’un ou l’autre des suspects avait retenu les services d’un avocat, et les dossiers judiciaires n’étaient pas immédiatement disponibles.

Brooke Schultz, membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative, a contribué depuis Harrisburg, Pennsylvanie. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts.

Julie Watson, l’Associated Press