La famille Plainfield fait don de son arbre pour l’arbre de Noël 2022 de Joliet – Shaw Local

Depuis que Megan DeCristoforo a emménagé dans sa maison de Plainfield, elle a hâte de faire don de son épicéa du Colorado de 35 pieds à la ville de Joliet pour son arbre de Noël officiel du centre-ville.

DeCristoforo vit à la frontière Joliet/Plainfield avec son mari, Carlos Luna, et ses enfants Leo, 10 ans, et Valentina, 2 ans. Elle avait essayé de donner l’arbre à la ville dans le passé mais n’avait jamais atteint la bonne personne, a-t-elle déclaré. Cette année, DeCristoforo a fait ces appels avec obstination – et sa «roue grinçante» a porté ses fruits, a-t-elle déclaré.

“C’est un rêve devenu réalité”, a déclaré DeCristoforo.

Un travailleur sécurise l’arbre de Noël de Joliet, choisi parmi un résident de Plainfield, sur un camion vendredi. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia.com/Gary Middendorf)

DeCristoforo a déclaré qu’elle avait de bonnes raisons de garder l’arbre. Il était très grand, couvrait la moitié de sa maison et ajoutait de la valeur à sa maison, a-t-elle déclaré. Mais DeCristoforo avait de meilleures raisons de le donner.

“Je voulais redonner à notre communauté parce que j’aime notre communauté et j’aime où nous vivons”, a déclaré DeCristoforo. “Et je voulais faire partie de l’histoire. Je voulais que mes enfants voient ça et aient ça comme une belle histoire que nous aurons toujours.

L’arbre de Noël de Joliet, choisi par un résident de Plainfield, est assis sur un camion en attente d’être transporté au centre-ville de Joliet vendredi. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia.com/Gary Middendorf)

Jim Tieber, arboriculteur de la ville de Joliet, a déclaré que l’arbre de DeCristoforo était le premier arbre qu’il a regardé cette année. Il était droit et il savait que le tronc tiendrait dans le support d’arbre de 19 pouces de la ville et ne bougerait pas, a déclaré Tieber. Le tronc n’aurait pas non plus besoin d’être rasé “comme un cure-dent”, a-t-il déclaré.

« Je l’ai appelée et lui ai dit : ‘C’est l’arbre. Aucun doute là-dessus », a déclaré Tieber, ajoutant plus tard:« C’était un très bel arbre, symétrique, parfait tout autour.

Un travailleur décroche la grue après que l’arbre de Noël de Joliet, choisi parmi un résident de Plainfield, a été chargé sur un camion vendredi. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia.com/Gary Middendorf)

Tieber a déclaré qu’Arbor Tek Landscape Services Inc. a enlevé l’arbre à très faible coût, que DeBold Topsoil & Trucking a fait don de la remorque et que les membres de la société Chellino Crane ont donné la majeure partie de leur temps pour soulever l’arbre et le placer au centre-ville de Joliet.

L’arbre de DeCristoforo a été abattu vers 8 heures du matin vendredi, chargé sur un plateau et amené au centre-ville de Joliet sous escorte policière, a déclaré Priscilla Cordero, directrice exécutive du partenariat du centre-ville de Joliet.

Le service des travaux publics de la ville de Joliet enchaînera les lumières sur l’arbre, a déclaré Cordero. Puis à 17 h 15 le 25 novembre, l’arbre sera illuminé avant le début du 24e défilé annuel « Illuminez les Fêtes au centre-ville de Joliet », a-t-elle précisé.

L’arbre de Noël de Joliet, choisi parmi un résident de Plainfield, est installé au centre-ville de Joliet vendredi. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia.com/Gary Middendorf)

Cordero a déclaré qu’environ 80 organisations participeront au défilé. Avant la cérémonie d’illumination de l’arbre, les Joliet Central Madrigal Singers se produiront, a-t-elle déclaré.

“Light Up the Holidays Festival and Parade” est organisé par le Joliet City Center Partnership et parrainé par l’Université de St. Francis.

Le partenariat du centre-ville de Joliet a également créé une vidéo de drone en accéléré de l’arbre en cours d’installation et l’a partagée sur les réseaux sociaux, a déclaré Cordero.

Cordero a déclaré que les nouvelles fonctionnalités du festival cette année incluent un marché de Noël du pôle Nord de 10 h à 17 h au Joliet Renaissance Centre, 214 N. Ottawa St., et des promenades en calèche autour du Rialto Square Theatre de 14 h à 17 h.

Le Père Noël se rend à l’illumination de l’arbre des fêtes et à la parade Van Buren Plaza Downtown Joliet en 2013. Larry Kane/For Sun-Times Media (Larry W)

Un parc du pôle Nord en face du Rialto proposera des activités gratuites pour les familles de 13 h 30 à 17 h 30. Les activités comprennent une patinoire sans glace avec location gratuite de patins, une démonstration de sculpture sur glace, une boule à neige gonflable géante et un terrain de curling. patinoire.

De plus, la bibliothèque publique de Joliet accueillera des travaux manuels pour les enfants et des séances de photos de famille, le Père Noël visitera le Jitters Coffee House de 16 h 30 jusqu’au début du défilé et le musée historique de la région de Joliet offrira une entrée gratuite toute la journée.

“Nous voulions vraiment en faire la meilleure année de tous les temps”, a déclaré Cordero. “Nous voulons amener les gens au centre-ville et offrir aux gens la meilleure expérience possible que nous pouvons offrir aux gens.”

Pour plus d’informations sur le “Festival et défilé Illuminez les fêtes”, visitez jolietccp.com.