La famille Peterson est presque prête à ouvrir The Alley à l’ancien Pinheadz à Ottawa – Shaw Local

Le 1758, avenue Ottawa, à Ottawa, abritera à nouveau une salle de quilles lorsque la famille Peterson ouvrira The Alley le jeudi 4 août.

Les Petersons ont acheté l’ancien Pinheadz en avril 2021 et ont appris à gérer un bowling. Lauryn Peterson, l’une des propriétaires, a déclaré que cela avait été une expérience d’apprentissage, mais qu’il fallait s’y attendre : ils prévoient de passer la majeure partie du mois d’août à résoudre des problèmes avec une grande ouverture plus formelle prévue en septembre.

Tom et Bonnie Peterson, de Seneca, sont les premiers acheteurs de la ruelle. Lauryn et son mari Mike sont devenus copropriétaires avec Matt et Allison Peterson.

(De gauche à droite) Bonnie, Matt, Jack et Max (sur les épaules de Jack), Gus, Ellie, Avery, Mike et Lauryn Peterson posent pour une photo devant les allées de The Alley à Ottawa. La famille rouvrira les voies le jeudi 4 août. (Michael Urbanec)

“Il y a beaucoup de mécaniciens qui vont dans une salle de quilles”, a déclaré Lauryn. “Si vous allez dans l’arrière-boutique, c’est un gros gâchis et c’est un peu effrayant. Je suis déterminé à comprendre comment utiliser cet équipement et à le brancher aux nouveaux moniteurs plus sophistiqués.

L’intérieur de l’allée a un petit air rétro, bien que la nouvelle interface de suivi des scores à écran tactile et les moniteurs HD au-dessus des voies offrent des équipements modernes. Ceux qui étaient à l’intérieur de Pinheadz avant sa fermeture en 2019 trouveront l’allée reconnaissable.

“Ensuite, les week-ends, nous aurons des bols ouverts et nous proposerons des fêtes d’anniversaire”, a déclaré Lauryn. “Idéalement, nous voulons être un endroit où les familles peuvent venir le week-end et avoir quelque chose à faire avec leurs enfants ou avec des groupes.”

Lauryn a déclaré que son espoir pour le moment était d’avoir des ligues régulières à la porte avec une ligue masculine le lundi, une ligue féminine le mardi et une ligue mixte le mercredi. Lauryn a déclaré que les propriétaires essayaient de mettre en place une ligue de bar qui permet aux bars locaux de parrainer une ligue afin que leurs clients puissent jouer les mercredis pour une ligue régulière. Il y a des plans pour une ligue de fléchettes à l’avenir, ainsi que la possibilité de karaoké et de soirées de jeux à l’automne.

Il y aura également des machines de jeu vidéo à l’intérieur de l’allée assez bientôt.

“Les gens s’arrêtent tout le temps pour voir ce que nous faisons et demandent quand nous ouvrons et nous avons l’endroit depuis un moment maintenant”, a déclaré Lauryn. “C’est agréable de voir que la communauté s’intéresse à la mise en place de cet endroit.”

Lauryn a déclaré qu’il y aura des concessions, telles que des nachos, des hot-dogs et des pizzas avec le bar.

« Nous sommes ravis d’être à Ottawa », a déclaré Lauryn. « Nous pensons que c’est une grande communauté et nous pensons qu’une salle de quilles offre une alternative amusante aux choses que les gens doivent déjà faire ici. Nous sommes ravis et nous pouvons simplement dire que nous sommes ravis d’être ici et nous avons hâte de rencontrer tout le monde.

Les heures d’ouverture de The Alley seront de 16 h à 22 h du lundi au jeudi, de 16 h à 23 h le vendredi, de 11 h à 23 h le samedi et de 11 h à 20 h le dimanche.