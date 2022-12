La famille partage un hommage émotionnel à la nièce de la légende de la comédie Tommy Cooper, Sabrina – alors qu’un homme de 59 ans est détenu pour son “meurtre”

LA famille de la nièce de Tommy Cooper a rendu hommage après qu’elle a été retrouvée morte chez elle.

Sabrina Cooper, 68 ans, aurait été découverte “couverte de sang” dans le couloir de son appartement d’Eastbourne dimanche.

La famille de Sabrina a rendu hommage après qu’elle a été retrouvée morte à la maison Crédit : PA

Tony King, 59 ans, qu’elle connaissait, a été accusé de meurtre et de possession d’une arme offensive dans un lieu public.

La famille “dévastée” de Sabrina a maintenant rendu hommage à la grand-mère “bien-aimée”, qui était la nièce du comique Tommy Cooper.

Ils ont déclaré: “Au cours des deux dernières années, Sabrina n’a pas joui d’une bonne santé, mais dans le plus pur style Sabrina, elle a bravement fait face à sa maladie.

“Se remettant d’une opération récente et en pleine convalescence, Sabrina attendait avec impatience un nouveau départ passionnant dans une nouvelle maison qu’elle prévoyait d’occuper au début de l’année prochaine.

“Sabrina n’était pas une personne compliquée, en fait c’était les choses simples de la vie qu’elle aimait le plus, sa famille, ses amis et bien sûr ses chiens.

« Noël était la période de l’année préférée de Sabrina. Elle a toujours préparé tôt, emballant des cadeaux, faisant des plans et décorant sa maison. Pour elle, ce fut un moment de joie et un moment de fête avec sa famille et ses amis.”

La famille dévastée a déclaré que sa mère “aimante et dévouée” Sabrina était populaire à Eastbourne et aimait promener ses chiens.

Ils ont ajouté: “Elle était aimée de tant de personnes et les hommages qui lui ont été rendus ces derniers jours en témoignent.

“Comme nous, ses chiens Abra et Tricks ne peuvent pas comprendre ce qui s’est passé alors qu’ils se languissent, fixant la porte, s’attendant à ce que Sabrina revienne.

“Nous savons que cela n’arrivera jamais, nous ne partagerons plus jamais de blagues, d’histoires idiotes ou toute autre raison de simplement rire.”

La police a été précipitée au domicile de Sabrina suite à des inquiétudes pour le bien-être d’une femme.

Malheureusement, elle n’a pas pu être sauvée et a été déclarée morte sur les lieux.

Sabrina était liée au comique et magicien Tommy – décédé sur scène d’une crise cardiaque en 1984 – par l’intermédiaire de son père David, qui était le frère de Tommy.

Elle dirigeait Cooper’s Magic Shops à Eastbourne jusqu’à sa fermeture en 2017.

King a été placé en garde à vue lors de sa comparution jeudi devant le tribunal de la Couronne de Lewes.

Aucun plaidoyer n’a été inscrit avec une date de procès provisoire fixée au 19 juin.

Sabrina était la nièce de Tommy Cooper

Sabrina, à gauche, avec sa mère Zena et sa fille Natasha