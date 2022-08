La famille Odisha organise le cortège funèbre d’un chien de compagnie dans le district de Gajapati

La relation entre l’homme et les animaux, en particulier les chiens, est très affectueuse et ressemble souvent à des liens d’attachement parent-enfant. Quelque chose de similaire a été observé dans la ville de Paralakhemundi, dans le district de Gajapati d’Odisha, lorsqu’un grand cortège funèbre a été organisé pour un chien de compagnie décédé après avoir passé environ 16 ans avec la famille.

Le cortège funèbre a été emmené par Tunu Gouda, le propriétaire du chien de compagnie Anjali.

Gouda a déclaré avoir rencontré le chien il y a 16 ans. Bien qu’il ait adopté de nombreux chiens au fil du temps, il pense qu’Anjali lui a apporté la bonne fortune.

Cependant, Anjali est décédée lundi matin et cela a dévasté la famille qui a une grande affection pour le chien. Tous les membres de la famille ont été vus pleurer inconsolablement après la mort de l’animal.

La famille endeuillée a baigné le chien avec de l’eau de curcuma et l’a décoré d’une guirlande avant que l’animal ne soit sorti de la maison.

Le chien de compagnie a ensuite été emmené dans un véhicule bien décoré avec des battements de tambours et de la musique DJ. Plus tard, un cortège funèbre aux sons d’instruments de musique traditionnels, de DJ et de feux d’artifice a été organisé dans la ville. De nombreuses personnes de la localité se sont également jointes au cortège.

Plus tard, Gouda a exécuté les derniers rites du chien de compagnie selon les rituels traditionnels et a déclaré que d’autres rituels post-mortels seraient également exécutés selon la tradition.

« Auparavant, je travaillais dans différents magasins pour gagner ma vie, ce qui était assez difficile. Mais mes difficultés financières n’ont pris fin qu’après l’entrée d’Anjali dans notre vie. Je n’ai jamais rencontré de problème par la suite. Cependant, nous n’avons pas pu lui sauver la vie malgré le traitement », a déclaré Gouda en faisant ses adieux au chien en larmes.

“J’organiserai une fête communautaire pour Anjali comme on le fait après la mort d’un être humain”, a déclaré Gouda.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici