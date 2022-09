La famille n’assiste pas aux matchs à l’extérieur en raison du comportement des fans

Eric Dier a été suspendu pour quatre matches après un affrontement avec un fan en 2020. Tess Derry/EMPICS/PA Images via Getty Images

Le défenseur de Tottenham Hotspur, Eric Dier, a déclaré que le comportement des supporters lors des matchs de football était un problème sérieux et qu’il se sentait “trop ​​mal à l’aise” pour que sa famille assiste aux matches à l’extérieur.

La Premier League a annoncé en juin qu’elle introduirait des mesures de sécurité renforcées pour empêcher les comportements indésirables de la foule, les clubs convenant à l’unanimité que les équipes visiteuses fourniront des stadiers supplémentaires pour les matches à l’extérieur.

Dier a déclaré que certains membres de sa famille et de ses amis avaient rencontré des problèmes à Stamford Bridge lors du match nul 2-2 de Tottenham contre Chelsea en championnat le mois dernier.

“Pour moi c’est [fan behaviour] est un problème sérieux. J’avais de la famille et des amis au match à l’extérieur de Chelsea avec Tottenham et ils avaient des problèmes et tout ça”, a déclaré Dier.

“Je voulais souligner qu’il s’agissait des deux groupes de fans – je ne dis pas que ce sont des fans de Chelsea ou des fans de Tottenham, ce sont des fans de football en général.”

En 2020, Dier a été banni pendant quatre matchs et condamné à une amende par la Fédération anglaise de football pour une confrontation avec un fan après la défaite des Spurs contre Norwich City en FA Cup. Les médias britanniques ont rapporté que le supporter s’était disputé avec son frère.

“Nous avons joué à Burnley après être allé dans les tribunes pour le prochain match à l’extérieur et les fans de Burnley chantaient une chanson sur mon frère et j’aime ce genre de chose – je trouve ça assez drôle”, a déclaré Dier.

“Mais il y a des choses que je trouve très étranges. Ce n’est pas agréable. Ma famille n’irait jamais à un match à l’extérieur de nos jours à cause de cela – et c’est dommage que je me sente trop mal à l’aise pour qu’ils aillent à des matchs à l’extérieur.”