La famille Menendez critique la série Monsters de Netflix : un « drame choc grotesque » | Télévision américaine

Le drame controversé de Ryan Murphy sur Netflix à propos des frères Menendez a été critiqué par la famille comme un « drame de choc grotesque ».

UN déclaration publiée 24 membres de la famille Menendez ont attaqué Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story, qui est actuellement le programme télévisé numéro un sur la plateforme, et ont exprimé leur déception que personne n’ait été contacté par Murphy et le co-créateur Ian Brennan.

Publiée sur les réseaux sociaux, la déclaration qualifie la série de « cauchemar phobique, grossier, anachronique, en série, qui est non seulement criblé de contre-vérités et de mensonges purs et simples, mais qui ignore également les révélations disculpatoires les plus récentes ».

Lyle et Erik Menendez ont été reconnus coupables en 1996 du meurtre de leurs parents, un crime qu’ils imputaient aux graves sévices physiques et sexuels qu’ils avaient subis de la part de leur père. Ils sont toujours en prison à ce jour.

La série, qui fait partie de la série d’anthologie Monster qui a débuté avec un drame à succès de Jeffrey Dahmer en 2022, a été qualifiée d’« assassinat de personnage » par la famille.

La déclaration a été partagée par Tammi Menendez, l’épouse d’Erik, qui a également publié Il a réagi la semaine dernière, qualifiant cette représentation de « malhonnête » et critiquant les « mensonges horribles et flagrants » de la série.

Murphy a répondu « Je trouve intéressant qu’il ait fait une déclaration sans avoir vu la série », a-t-il déclaré. « C’est vraiment très difficile, si c’est votre vie, de la voir à l’écran ».

Lyle et Erik Menendez. Photographie : Lee Celano/Reuters

La série explore les abus sexuels dans la famille Menendez tout en faisant allusion à une relation incestueuse entre les frères, qui a été critiquée depuis sa première diffusion le 19 septembre. Robert Rand, un journaliste qui a couvert le procès et a écrit le livre The Menendez Murders en 2018, a appelé cette affirmation est « un fantasme ».

Murphy a défendu cette inclusion, affirmant que la série « présente les points de vue et les théories de nombreuses personnes impliquées dans l’affaire ». Les créateurs ont été fortement impliqués dans la réalisation de la série avec Dominick Dunne, un journaliste de l’époque.

La nouvelle déclaration de Menendez a fustigé Dunne en le qualifiant de « démystifié » et l’a accusé de « calomnie ».

Cette semaine a également vu Netflix annoncer un nouveau documentaire intitulé The Menendez Brothers qui s’appuiera sur de « longues interviews audio » avec les personnes impliquées dans le procès, dont Lyle et Erik. Il sortira le 7 octobre.

Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story, avec Javier Bardem et Chloë Sevigny, a cumulé plus de 12 millions de vues lors de son premier week-end, ce qui lui a permis de se placer en tête des classements, mais en dessous des chiffres de Dahmer.

Les critiques ont été majoritairement négatives dans leur réponse, Jesse Hassenger du Guardian le qualifiant d’« épuisant » et de « répétitif » tandis qu’Aramide Tinubu de Variety critiqué parce qu’il n’a « aucune idée de ce qu’il veut être ».

La saison suivante a eu lieu récemment confirmé et suivra le célèbre tueur Ed Gein, interprété par Charlie Hunnam. Gein a été considéré comme une source d’inspiration pour Norman Bates, Leatherface et Buffalo Bill.