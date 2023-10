Une famille de Medway, dans le Massachusetts, coincée à Gaza depuis trois semaines, est toujours en vie mais cherche désespérément un moyen de quitter le pays alors que la guerre continue de s’intensifier.

Abood Okal et Wafaa Abuzayda rendaient visite à leur famille dans le nord de Gaza avec leur fils Yousef, âgé d’un an, lorsque le Hamas a lancé une attaque surprise en Israël le 7 octobre. Malgré les assurances des dirigeants fédéraux et étatiques selon lesquelles un plan d’évacuation était en préparation. , la famille Medway attend toujours.

L’ami de la famille, Sammy Nabulsi, a partagé samedi un audio d’Okal avec NBC10 Boston, dans lequel le père de Medway dit qu’ils ont à peine dormi vendredi soir alors qu’ils essayaient de rester en vie en attendant un moyen de se mettre en sécurité.

“Nous nous sommes tous serrés les uns contre les autres, si près qu’au cas où quelque chose d’imprévu se produirait, nous ferions tous au moins face au même sort. Nous resterions ensemble ou partirions ensemble”, a déclaré Okal. “Chaque nuit, nous essayons de prendre Yousef en sandwich entre nous. De cette façon, au cas où la maison serait prise pour cible pour une raison quelconque ou si un bombardement à proximité se produisait, au cas où des débris volants ou des verres brisés se frayaient un chemin, au moins il serait protégé dans une certaine mesure. »

“La nuit dernière a probablement été la plus dure pour nous depuis le début de la guerre”, a-t-il ajouté.







Selon Okal, les réserves de nourriture sont suffisantes pour la famille depuis leur dernière course, mais l’eau potable devient de plus en plus difficile à obtenir. Il a déclaré qu’ils comptaient sur des vendeurs locaux ou des stations de filtration, mais ils ont entendu dire ces derniers jours que les réserves de carburant étaient presque épuisées.

“Nous essaierons de sortir à nouveau aujourd’hui et de nous procurer de l’eau potable lorsque nous estimerons qu’il est suffisamment sûr pour sortir”, a-t-il déclaré.

Selon Okal, ils n’ont toujours pas de nouvelles officielles du Département d’État américain concernant le moment où ils peuvent espérer quitter Gaza et rentrer chez eux en toute sécurité aux États-Unis.

“Nous gardons espoir qu’ils travaillent en notre faveur, comme cela nous a été communiqué dans le passé. Nous gardons espoir que cela se produira d’un jour à l’autre. C’est ce que nous nous disons. C’est la seule façon pour nous de continuer”, a-t-il déclaré. dit. “Si nous perdons cet espoir ou si nous croyons le contraire, nous pourrions nous retrouver psychologiquement dans un espace très sombre, alors nous essayons de rester forts et nous essayons de vivre un autre jour.”

Le président Joe Biden a précédemment publié une déclaration disant qu’ils “continueront à travailler 24 heures sur 24, en partenariat avec l’Égypte et Israël, pour faciliter la capacité des citoyens américains et des membres de leur famille immédiate à quitter Gaza en toute sécurité et à voyager via l’Égypte vers leur destination finale”. “

Lors d’un point de presse jeudi, le porte-parole du Département d’État, Matthew Miller, a reconnu qu’« un certain nombre » de civils sont morts à Gaza et qu’ils « travaillent pour faire tout ce qu’ils peuvent » pour « minimiser les dommages causés aux civils ».







Israël a étendu samedi ses opérations terrestres à Gaza, envoyant des chars et de l’infanterie soutenus par des frappes aériennes et maritimes massives. Le bombardement, décrit par les habitants de Gaza comme le plus intense de la guerre, a également détruit la plupart des communications à Gaza et a marqué une accélération progressive vers ce qui devrait évoluer vers une offensive terrestre totale dans le nord de Gaza.

«Nous sommes passés à l’étape suivante de la guerre», a déclaré le ministre de la Défense Yoav Gallant dans un discours diffusé samedi. « Hier soir, le sol a tremblé à Gaza. Nous avons attaqué en surface et sous terre. … Les instructions données aux forces sont claires. La campagne se poursuivra jusqu’à nouvel ordre.

Le bilan palestinien des morts à Gaza s’est élevé samedi à un peu plus de 7 700 personnes depuis le 7 octobre, avec 377 décès signalés depuis vendredi soir et environ 1 700 personnes toujours coincées sous les décombres, selon le ministère de la Santé du territoire. La majorité des personnes tuées étaient des femmes et des mineurs, a indiqué le ministère.

L’Organisation mondiale de la santé a appelé « l’humanité de tous ceux qui ont le pouvoir de le faire à mettre fin aux combats maintenant » à Gaza.







Partout à Gaza, des civils terrifiés se sont entassés dans des maisons et des abris, les réserves de nourriture et d’eau s’épuisant. L’électricité a été coupée par Israël au début de la guerre.

Plus de 1,4 million de personnes ont fui leurs maisons, près de la moitié se sont rassemblées dans les écoles et les abris des Nations Unies, suite aux avertissements répétés de l’armée israélienne selon lesquels ils courraient un grave danger s’ils restaient dans le nord de Gaza.

L’armée a renouvelé ces avertissements samedi, dans des tracts largués sur Gaza. Un grand nombre d’habitants n’ont pas été évacués vers le sud, en partie parce qu’Israël a également bombardé des cibles dans des zones dites sûres où les conditions sont de plus en plus désastreuses.

L’Associated Press a contribué à ce rapport