Une photo de famille montre un George Micheal rayonnant alors qu’il appréciait le dîner avec sa sœur bien-aimée Melanie Panayiotou, maman Lesley Angold Panayiotou et papa Kyriacos ‘Jack’ Panayiotou.

Dans l’image, George sourit largement alors que ses parents regardent avec adoration. Mais de cette scène idyllique, seul papa Jack est encore en vie, pleurant le reste de sa famille décédé dans des circonstances tragiques.

George a été dévasté lorsque sa mère est décédée d’un cancer à l’âge de 60 ans en 1997, peu de temps après avoir perdu son premier amour, le Brésilien Anselmo Feleppa, à cause du sida.

Sa mort a plongé le défunt chanteur dans une profonde dépression alors qu’il luttait pour surmonter son immense chagrin.









« Pour ce qui est de dire que je ne veux pas vivre, cela aurait été après la mort de ma mère », a-t-il dit un jour au Guardian.

«J’avais ce sentiment écrasant que le meilleur était derrière moi. J’aimais tellement ma mère et je la respectais.

Puis le jour de Noël 2016, une nouvelle a éclaté que cela a choqué le monde – George avait été retrouvé mort dans son lit à son domicile à Goring-on-Thames, Oxfordshire.

Agée de 53 ans à peine, un post-mortem a découvert plus tard que la star – qui s’est battue pendant des années pour vaincre sa dépendance – était décédée d’une maladie cardiaque et d’une stéatose hépatique.

Le corps sans vie de la star emblématique a été retrouvé par son petit ami Fadi Fawaz vers l’heure du déjeuner le 25 décembre, alors qu’il ne faisait pas surface.









Selon un communiqué publié par Fadi sur Instagram en 2018, le couple s’était battu la veille et dormait dans des lits séparés.

Et quand George n’a pas réussi à descendre de sa chambre le jour de Noël, Fadi a dit qu’il présumait qu’il l’évitait encore – jusqu’à ce qu’il remarque que la position de la porte de George n’avait pas changé.

À propos de sa découverte déchirante, il a écrit: «J’ai décidé d’aller voir s’il était … Je pouvais voir que sa main droite était à la hauteur de son visage, avec son poing fermé, avec ses doigts recroquevillés contre sa joue. .

«Son visage avait l’air normal. J’ai vu que ses jambes étaient jointes mais semblaient tendues sous les couvertures.







(Image: Instagram)



«Je l’ai touché, mais il avait froid. Je le secouais en disant: « George, George » mais il était mort. «

George a été inhumé au cimetière Highgate à côté de sa mère bien-aimée Lesley, laissant derrière lui son père et ses sœurs Melanie et Yioda.

Mais exactement trois ans après le décès tragique de George, Melanie a été retrouvée morte chez elle à Highgate, au nord de Londres, qui avait autrefois appartenu à George.







(Image: PIP-Landmark Media)



Un post-mortem a révélé que le jeune homme de 55 ans était décédé des suites d’une acidocétose diabétique causée par un manque d’insuline et une glycémie élevée.

En plus d’être diabétique, Melanie – qui était extrêmement proche de Michael et l’a rejoint en tournée avec Wham! – souffrait également de cardiopathie hypertensive, d’obésité et de bronchopneumonie.

Au départ, des sources ont affirmé que le coiffeur en deuil était mort d’un « cœur brisé ».

Une source a déclaré au Sun: «Elle vivait en recluse et ne sortait vraiment que chez les coiffeurs et au bureau de poste et parfois avec sa sœur aînée Yioda.

«Elle restait à l’intérieur, se faisait livrer ses courses et quittait rarement la maison».

Andros Georgiou, un ami proche de George depuis l’enfance, a récemment déclaré au Mirror qu’il pensait qu’un tel cycle de tragédie devait être une « malédiction ».

«George a été maudit. Il a perdu l’amour de sa vie, Anselmo.

«Puis sa mère est morte. C’était son truc, il disait toujours: ‘Qu’est-ce que j’ai fait?’ »

Faisant référence à la mort de Mélanie, il a poursuivi: «C’est impossible, comment cela a-t-il pu arriver? Mourir le même jour que ton frère, décédé trois ans auparavant.

«Je pense que la famille est maudite. Je n’arrive pas à comprendre.

On pense que Mélanie a été enterrée avec sa mère et son frère dans leur tombe anonyme.