La famille Mahomes rôtit les Bengals après leur défaite face aux Chiefs

La famille de Patrick Mahomes rôtit les Bengals après avoir écrasé leurs espoirs du Super Bowl et les médias sociaux n’en ont jamais assez.

Hier soir, après des matchs consécutifs, les équipes du prochain Super Bowl ont été choisies. Les Eagles ont vaincu les 49er et les Chiefs ont ruiné les espoirs du Super Bowl des Bengals. Les Eagles et les 49ers n’ont pas proposé de bavardages, mais les bavardages des Bengals ont été abondants jusqu’au début du match. La famille Mahomes a entendu tous les discours de “BurrowHead” et a gardé leurs propos de détritus pour après le match.

La famille Mahomes fait rôtir les Bengals après que les Chiefs se soient assuré une place au Super Bowl dans une victoire 20-23

Avant le match des Bengals et des Chiefs, l’équipe des Bengals a qualifié le stade Arrowhead de Kansas City de Burrowhead. Avant les événements d’hier soir, Joe Burrow avait battu Patrick Mahomes à chaque match qu’ils avaient eu auparavant. Après la victoire, la famille Mahomes a rappelé aux Bengals tous les propos trash qu’ils avaient tenus avant le match. Le père de Mahomes a pris le terrain pour célébrer avec un cigare à la bouche. Pour rendre la scène encore meilleure, Patrick Mahomes Sr. a déclaré aux journalistes qu’il “fumait ce Joe Burrow”.

La femme de Patrick, Brittany, a même réussi à viser Eli Apple. Apple était sur les réseaux sociaux se moquant de Stefon Diggs la semaine dernière avec des références à Cancun.

“Cancun on 3” est devenu le slogan des équipes éliminées des séries éliminatoires et Brittany a utilisé ses propres mots pour le taquiner.