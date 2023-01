La famille Le’Den Boykins demande des accusations contre les flics

Une poursuite policière peut être extrêmement dangereuse pour toutes les parties impliquées, mais les méthodes utilisées par les forces de l’ordre pour mettre fin à ces poursuites portent le niveau de danger à un autre niveau.

Au cas par cas, selon 11En vie, une poursuite policière en 2021 à l’extérieur d’Atlanta dans le comté de Paulding s’est terminée par une manœuvre PIT qui a tué Le’Den Boykins, 12 ans. L’enfant était l’un des deux enfants qui étaient passagers dans la voiture de Charlie Moore lorsqu’il a lancé la poursuite avec les policiers qui le soupçonnaient de conduite avec facultés affaiblies. Moore était le voisin de la famille de Le’Den qui le gardait au moment de l’arrêt de la circulation. Le fils de Moore était également dans la voiture.

Les images de la caméra de tableau de bord de la poursuite ont été publiées. Attention, cela peut être très dérangeant pour certains à voir. Faites le point sur votre santé mentale avant d’appuyer sur “play”.

De toute évidence, Moore est coupable de la mort de Le’Den et a ensuite été arrêté et accusé d’homicide au premier degré par véhicule, de voies de fait graves contre un agent de la paix et de mise en danger d’un enfant en conduisant sous l’influence. Cependant, la famille estime que les agents devraient également être inculpés car ils savaient parfaitement que les enfants étaient dans la voiture lorsqu’ils ont effectué la manœuvre PIT. La preuve de ce fait réside dans la transcription de la communication entre la répartition et les officiers lorsque Moore a appelé le 911 alors qu’il était poursuivi pour les informer des enfants et qu’il craignait pour sa vie.

Comme si cette histoire avait besoin de quelque chose d’autre pour la rendre plus terrifiante et triste, la femme de Moore, Janetra Moore, était sur Facetime avec son fils survivant pendant toute cette épreuve.

« Je pouvais entendre la peur, je pouvais voir leurs visages. Ils avaient tous peur, vraiment peur. C’était difficile », a déclaré Janetra Moore. « J’ai entendu mon mari dire : ‘pourquoi heurtent-ils la voiture ?’ et il a dit ça une fois de plus, et la caméra est devenue un peu noire, je suppose, quand la voiture s’est renversée.

Toni Boykins, la mère de Le’Den, ne se mord pas la langue sur la justice qu’elle veut voir.