La famille Lashawn Thompson règle un procès de 4 millions de dollars dans le comté de Fulton

L’histoire de Lashawn Thompson nous a laissés en colère et dégoûtés par l’état du système de justice pénale. Cette mise à jour ne change rien à cela.

Pour ceux qui n’ont jamais entendu parler ou ne s’en souviennent pas (malheureusement, c’est facile à faire de nos jours avec tant d’histoires odieuses sur la mort noire), Thompson a été retrouvé mort dans sa cellule de prison à la prison du comté de Fulton à Atlanta en juin de l’année dernière. Il aurait été «dévoré vivant» par une infestation de punaises de lit qui a ravagé son corps.

Aujourd’hui, selon WSB-TV, le comté de Fulton a accepté un règlement de 4 millions de dollars avec la famille de Lashawn à la suite de sa mort injustifiée. Le règlement a été approuvé à l’unanimité par la session exécutive des commissaires de comté. L’avocat de la famille Michael Harper a partagé une autopsie privée qui a déclaré que Lashawn était mort de « négligence grave », notamment de malnutrition, de déshydratation, de perte de poids rapide et de piqûres de punaises de lit.

Harper et l’avocat omniprésent des droits civiques Ben Crump ont publié une déclaration conjointe à la suite de l’accord de règlement :

Bien que nous soyons satisfaits de parvenir à des règlements dans ces affaires avec le comté de Fulton et des entités non identifiées pour des montants non divulgués, nous sommes loin de la fin de ce voyage vers la pleine justice. Nous continuerons à travailler avec la famille Thompson –– et la communauté qui s’est ralliée à elle –– pour faire en sorte qu’une tragédie comme celle-ci n’arrive jamais à une autre famille ou ne fasse plus de victimes. La vie de Lashawn comptait, et ensemble, nous pouvons exiger et motiver un changement significatif en son nom. Ce sera l’héritage de Lashawn Thompson.