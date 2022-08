La famille lance une poursuite contre le West Edmonton Mall et Cineplex Entertainment à la suite du décès d’un adolescent

La famille d’une jeune fille de 16 ans décédée d’hypothermie après avoir été découverte inconsciente dans le stationnement du West Edmonton Mall poursuit le plus grand centre commercial d’Amérique du Nord et Cineplex Entertainment.

Jasmin Kyle a été laissée inconsciente pendant sept heures sur le parking par une nuit froide de décembre 2019 avant d’être retrouvée par un opérateur de niveleuse vers 3 heures du matin.

La police a été appelée sur les lieux et a pratiqué la RCR avant de la transporter à l’hôpital Misericordia où elle est décédée plus tard.

Une autopsie a révélé plus tard que Jasmin était fortement ivre au moment de sa mort. Elle avait aussi du cannabis dans son système. Le décès a été jugé accidentel.

“Je n’arrive toujours pas à croire qu’elle est partie”, a déclaré la grand-mère de Jasmin, Debbie Sandberg, à CBC News.

“Cela a laissé un énorme trou dans notre cœur et cela a changé notre famille à jamais.”

Sandberg a intenté une action en justice il y a cinq mois, mais ne parle que maintenant de la mort de Jasmin.

Deux gardes de sécurité anonymes sont également nommés dans le cadre du procès de 165 000 $.

Debbie Sandberg avec sa petite-fille Jasmin sur une photo non datée. (Fourni par Debbie Sandberg)

La sécurité incapable de localiser qui que ce soit

Le 6 décembre 2019, Jasmin a dit à ses grands-parents qu’elle allait au cinéma avec une petite amie suivi d’une soirée pyjama.

Mais au lieu de cela, Jasmin et un ami se sont retrouvés au West Edmonton Mall et au Rec Room, qui appartient à Cineplex Entertainment.

Sandberg ne sait pas comment sa petite-fille a eu accès à l’alcool, mais elle a déclaré que la police lui avait dit que la vidéo de surveillance montrait Jasmin et sept autres jeunes à l’extérieur de la salle de jeux.

“Ils ont été vus sur les caméras vidéo dans le parking de la salle de jeux en train de boire et de faire des batailles de boules de neige et des trucs comme ça”, a déclaré Sandberg.

J’étais le dernier à l’avoir tenue quand elle est morte -Debbie Sandberg

Selon le rapport d’autopsie, des images de vidéosurveillance ont montré que Jasmin quittait la salle de jeux à 18h50.

Le rapport d’autopsie indique qu’une plainte a été déposée vers 20 heures au West Edmonton Mall au sujet d’une femme en état d’ébriété qui s’est évanouie dans le même parking où Jasmin a finalement été découvert.

Le rapport d’autopsie a indiqué qu’il n’y avait aucune couverture CCTV du parking où Jasmin a été retrouvé.

“Le personnel de sécurité du West Edmonton Mall est ensuite intervenu sur le parking, mais n’a pu localiser personne”, indique le rapport.

Il faisait -10 degrés cette nuit-là.

Selon la police, le corps de Jasmin a été retrouvé entre une barricade en ciment et un mur juste à côté de cette cage d’escalier. (Radio-Canada)

Un opérateur de niveleuse a finalement repéré Jasmin dans le parking désormais vide à 3 heures du matin. Son corps était coincé entre une barricade de ciment et un mur. La police a été appelée sur les lieux.

Le gendarme a pratiqué la RCR

Const. Brady Dryer et son partenaire se trouvaient à proximité du West Edmonton Mall lorsque l’appel de répartition est arrivé.

“Nous savions qu’il faisait froid dehors, il était donc important que nous y arrivions rapidement”, a déclaré Dryer à CBC News lors d’une interview la semaine dernière.

Dryer a déclaré qu’au moment où ils ont atteint Jasmin, elle ne respirait plus et elle n’avait pas de pouls. Il a commencé à pratiquer la RCR pendant que son partenaire appelait une ambulance. En raison des restrictions de hauteur, l’ambulance n’a pas pu remonter la rampe.

“Nous avions besoin d’emmener Jasmin à l’hôpital”, a déclaré Dryer. “Alors plutôt que d’attendre plus longtemps, nous l’avons mise à l’arrière du véhicule de police où j’ai continué à faire de la RCR.

Service de police d’Edmonton Const. Brady Dryer a pratiqué la RCR sur Jasmin alors que son partenaire l’a transportée d’urgence à l’hôpital dans leur voiture de police. (Sam Martin/CBC)

“Ensuite, mon partenaire a conduit les phares et les sirènes du véhicule de police à l’hôpital.”

Peu de temps après, Sandberg a reçu un appel de la police qui lui a dit que Jasmin se trouvait dans la salle de traumatologie de l’hôpital avec 15 personnes travaillant pour lui sauver la vie.

Elle a été invitée à se rendre immédiatement à l’hôpital.

Le personnel de l’hôpital a tenté pendant près de quatre heures de faire revivre Jasmin, avant qu’un médecin ne prononce son décès.

“J’étais le premier à la tenir quand elle est née”, a déclaré Sandberg. “Et j’étais le dernier à l’avoir tenue quand elle est morte.”

“Elle avait ce sourire vraiment gentil et gentil”

Sandberg a déclaré que pendant la première semaine après la mort de Jasmin, elle avait du mal à dormir.

“Je me réveillais toujours entre trois et quatre heures du matin et je l’imaginais allongée dans le banc de neige”, a déclaré Sandberg.

Dryer est aussi hanté par le souvenir.

“Vous savez, je me souviens que Jasmin avait une carte d’identité scolaire”, a déclaré Dryer. “Je me souviens l’avoir vue sourire sur la photo et elle avait ce sourire vraiment gentil et gentil.

Sandberg dit que pendant la première semaine après la mort de Jasmin, elle a eu du mal à dormir. (Scott Neufeld/CBC)

“J’y pense chaque fois que je pense à cette affaire.”

Dryer et son partenaire ont enquêté sur la mort de Jasmin et ont rendu visite à Sandberg pour répondre à toutes ses questions. Ils continuent à rester en contact.

“Je pense que la famille de Jasmin a laissé un grand impact sur moi”, a déclaré Dryer.

“C’est définitivement un appel auquel je penserai pour le reste de ma vie.”

Poursuite déposée

La déclaration allègue que la mort de Jasmin a été causée par négligence. Il a allégué que la sécurité du centre commercial “n’a pas quitté les lieux pour chercher Jasmin Kyle à l’extérieur, mais au mieux, n’a examiné que les vues limitées des caméras de sécurité disponibles”.

Le document judiciaire accuse également les accusés de servir de l’alcool à des mineurs, d’employer du personnel incompétent ou mal formé et de ne pas disposer d’une vidéo ou d’une autre surveillance appropriée.

Les allégations n’ont pas été prouvées devant les tribunaux. Aucune défense n’a été déposée.

Le West Edmonton Mall n’a pas répondu aux demandes répétées de commentaires de CBC.

Dans une déclaration écrite, un porte-parole de Cineplex s’exprimant au nom de la salle de jeux a qualifié la mort de Jasmin de “perte tragique” et a offert sa sympathie aux amis et à la famille de l’adolescent, mais a refusé de commenter davantage, citant l’affaire juridique en cours.

Sandberg sait que sa petite-fille a fait de mauvais choix cette nuit-là, mais elle pense que d’autres partagent le blâme, y compris ceux qui étaient avec sa petite-fille.

Elle a dit qu’aucun d’entre eux ne s’était jamais excusé auprès d’elle ou de sa famille.

Sandberg espère également que les entreprises qu’elle poursuit apporteront des changements significatifs pour empêcher qu’un autre décès comme celui de Jasmin ne se reproduise.

“Je suis sûr qu’il y a beaucoup de gens qui pourraient attester qu’ils ont fait des choix insensés quand ils étaient adolescents et qu’ils sont ici pour en parler”, a déclaré Sandberg.

“Elle a payé le pire prix que vous puissiez jamais payer.”