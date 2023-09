La famille Lahaina constate la dévastation lors de sa première visite à domicile après un incendie de forêt meurtrier | En images Actualités

Leola Vierra marchait avec précaution parmi les mares durcies de métal fondu, de bois calciné et de verre brisé qui constituent presque tout ce qui reste de la maison où elle a vécu pendant près de 50 ans.

En fouillant les décombres, elle a trouvé deux récipients à motifs de vaches, faisant partie de sa vaste collection de figurines bovines. À proximité, son fils a découvert les restes noircis du pistolet de son défunt grand-père datant de l’époque où il était policier à Lahaina, de la fin des années 1940 aux années 1970.

Il n’y avait aucun signe du chat bien-aimé, Kitty Kai, qui saluait Vierra lorsqu’elle rentrait du travail et de l’église.

« Je suis tellement triste, dévastée », a-t-elle déclaré. « C’était ma maison. »

Vierra, son mari et leurs deux enfants adultes sont retournés dans la propriété mardi pour la première fois depuis que l’incendie de forêt le plus meurtrier depuis plus d’un siècle aux États-Unis a éclaté le 8 août, détruisant la ville historique de Lahaina et tuant au moins 97 personnes.

Ils faisaient partie du premier petit groupe de résidents à être autorisés à retourner dans la zone brûlée pour voir où se trouvaient autrefois leurs maisons.

Ils portaient des bottes, des combinaisons blanches, des masques et des gants pour les protéger des cendres toxiques et d’autres dangers, mais leur visite a été interrompue au bout d’environ 15 minutes lorsque des travailleurs sont arrivés et ont bouclé la propriété avec du ruban adhésif jaune.

Un responsable de l’Agence américaine de protection de l’environnement les a informés par téléphone qu’une équipe avait effectué un « dernier contrôle d’assurance qualité » samedi après-midi et qu’elle n’aimait pas ne pas savoir ce qu’il y avait sous les restes froissés du toit. Une équipe reviendrait mercredi matin et l’agence appellerait pour faire le point, a indiqué le responsable.

Ensuite, la famille s’est retrouvée sur le trottoir et a regardé vers la propriété.

Les Vierras séjournent dans un hôtel de villégiature, comme des milliers d’autres survivants que le gouvernement a hébergés dans des logements temporaires à Maui. Le fils de Vierra, Mika, qui travaille dans les ventes dans l’Utah, a déclaré que lui et sa sœur avaient décidé de reconstruire une fois le nettoyage terminé, à tout moment.

« Nous veillerons à reconstruire quelque chose de joli à l’endroit où se trouvait notre ancienne maison », a-t-il déclaré.