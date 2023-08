La famille la plus riche du monde, d’une valeur de Rs 25,00,000 crore, a ce lien inhabituel avec Shah Rukh Khan et Amitabh Bachchan

La famille la plus riche du monde – les Rothschild – a un lien inhabituel avec les superstars de Bollywood Shah Rukh Khan et Amitabh Bachchan.

Kabhi Khushi Kabhie Gham a été le film indien le plus rentable de 2001. Grâce à son pare-chocs brut à l’étranger, il a même dépassé Gadar, le film de l’année. L’un des points de discussion du film était sa grandeur, mieux illustrée par le magnifique manoir Raichand montré dans le film. Alors que Karan Johar vous fera croire que la somptueuse maison victorienne est à deux pas de Chandni Chowk à Delhi, la réalité est bien différente. La maison appartient en fait à la famille la plus riche et sans doute la plus influente du monde.

Le lien de la famille la plus riche du monde avec Shah Rukh Khan et Amitabh Bachchan

La maison Raichand à Kabhi Khushi Kabhie Gham n’est pas située à Delhi ni même n’importe où en Inde d’ailleurs. La maison est Waddesdon Manor, située dans le village de Waddesdon dans le Buckinghamshire en Angleterre. La maison, qui a été construite à la fin du 19ème siècle, a vu le tournage de plusieurs films et émissions de télévision internationaux, dont The Crown, Bridgerton, Downton Abbey, The Queen, The Mummy : Tomb of the Dragon Emperor et Sherlock Holmes : A Game of Shadows. Kabhi Khushi Kabhie Gham est le seul film indien tourné ici et il trouve également une mention spéciale sur le site Internet du domaine. Le domaine appartient à la famille Rothschild, autrefois la famille la plus influente du monde et toujours considérée comme la famille la plus riche du monde.

Le manoir de Waddesdon a été construit pour le baron Ferdinand de Rothschild entre 1874 et 1899. En 1957, son petit-fils James de Rothschild a légué la maison et son contenu au National Trust, qui en a fait un bâtiment public, abritant un musée. C’est alors que les tournages de films et de télévision ont également commencé. Alors que la maison appartient au British National Trust, les Rothschild la gèrent toujours par le biais de leur fondation.

La famille Rothschild et sa valeur nette

Les Rothschild sont une famille juive de banquiers, descendant de 18ème noble allemand du siècle Mayer Amschel Rothschild. Au cours du 19ème siècle, la famille possédait la plus grande fortune privée du monde (et de l’histoire moderne ajustée à l’inflation). Même après la diminution de leur richesse au 20ème siècle, ils ont maintenu un contrôle important sur les institutions bancaires internationales. Les estimations de leur valeur nette combinée varient, mais la plupart des sources évaluent leur richesse à environ 300 milliards de dollars (environ 25 000 000 roupies), ce qui en fait la famille la plus riche du monde devant les Waltons et les Ambanis.