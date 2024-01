La famille King envisage de continuer à travailler après le décès de Dexter King

Bernice King fit une pause, presque perdue dans ses pensées avant de continuer.

«Nous avons passé un bon moment», dit-elle.

Dexter Scott King, le plus jeune fils des Kings, âgé de 62 ans et gardien de l’héritage familial, en tant que PDG du King Estate, est décédé lundi en Californie après une bataille de trois ans contre le cancer de la prostate. Bernice King a déclaré que des plans étaient en cours pour un service commémoratif à Atlanta, mais a ajouté que son corps avait également été incinéré lundi, “selon ses souhaits”.

Moins de 24 heures après l’annonce du décès de Dexter Scott King, Bernice King a déclaré que la famille avait été inondée de messages du monde entier, de simples citoyens aux chefs d’État.

« Dexter Scott King a consacré sa vie à poursuivre l’œuvre de son père – ouvrant la voie à la communauté bien-aimée, un lieu sacré où la justice et la droiture abondent », a déclaré le président Joe Biden. “Jill et moi prions pour sa femme Leah, les Kings et tous ceux qui ont connu, aimé et ont été inspirés par Dexter.”

Le sénateur Raphael Warnock, qui a fréquenté le King’s Morehouse College et qui est maintenant pasteur de son église, l’église baptiste Ebenezer, a prié lundi avec la famille King pour « une paix qui dépasse l’entendement humain ».

« En tant que porte-parole des Géorgiens au Sénat et pasteur du foyer spirituel de la famille King, j’ai été attristé d’apprendre le décès de Dexter King », a déclaré Warnock. «Je me joins aux citoyens de notre État, de notre nation et de la communauté mondiale bien-aimée pour leur présenter mes plus sincères condoléances, ma force et ma solidarité en cette période de souvenir et de chagrin.»

Eric Tidwell, l’avocat général de King Estate, assumera les opérations quotidiennes de l’organisation chargée de protéger la propriété intellectuelle de Martin Luther King Jr. Bernice King, PDG de l’association à but non lucratif King Center, a déclaré que la famille annoncerait bientôt qui prendra la relève en tant que président du conseil d’administration de cette organisation, poste qu’occupait autrefois son frère.

Mais lors d’une conférence de presse matinale que Bernice King n’a jamais voulu avoir, rien de tout cela n’avait d’importance. À plusieurs reprises, Bernice King, habituellement stoïque, a fondu en larmes.

Aux côtés de ses cousins ​​Alveda King et Angela Farris Watkins, elle a ouvert la conférence de presse en qualifiant cela de « la chose la plus difficile à faire pour moi ».

“Mon grand et petit frère est décédé dans son sommeil après une bataille de 3,5 ans contre le cancer de la prostate”, a déclaré Bernice King. « Il a essayé, avec tout en lui, de le vaincre. Il s’est battu jusqu’à la dernière minute.

En larmes, elle a remercié l’épouse de Dexter King, Leah Weber King – qu’elle a qualifiée de « sœur amoureuse » pour sa « persévérance, son amour et son sacrifice, son attention et sa nature joviale à travers tout cela ». Elle est restée à ses côtés pendant tout le voyage.

Martin Luther King III n’a pas assisté à la conférence de presse, car il voyageait à l’étranger, a déclaré Bernice King.

Pendant des années, Dexter King a été le visage de la famille King.

Il a longtemps été président du King Center, une institution créée par sa mère, Coretta Scott King, en 1968 pour faire avancer la vision de son mari. Il était également PDG de King Estate, qui gérait les licences pour l’image et la ressemblance de son père.

Bernice King a déclaré que lorsque sa mère envisageait de ralentir son activité en 1994, la famille avait organisé une retraite pour trouver un nouveau leader parmi les enfants. Yolanda King, l’aînée, poursuivait sa carrière d’actrice, tandis que King III se lançait en politique et que Bernice était à l’école.

Dexter King, dont le sens aigu des affaires était évident lors de ses premières aventures dans la création d’une entreprise de photographie puis de DJ, est devenu le choix évident.

“Nous nous sommes tous tournés vers Dexter parce que nous savions qu’avec son sens des affaires, il serait la meilleure personne”, a déclaré Bernice King. « Dexter était en avance sur son temps. Même moi, je n’ai pas compris ça. Mais je lui ai dit qu’il avait l’esprit le plus stratégique que j’aie jamais connu.

Ces deux positions ont fait de lui le visage quelque peu réticent de la famille King et l’ont placé au milieu d’affrontements familiaux et publics sur la forme de l’héritage de King.

Il s’en est pris activement aux entreprises et aux médias qui utilisaient les citations ou les images de son père sans autorisation. Son plus gros contrat a eu lieu en 2005 lorsqu’il a négocié la vente des journaux King à la ville d’Atlanta pour 32 millions de dollars.

Mais Dexter, Martin III et Bernice se sont souvent retrouvés en désaccord. Notamment devant les tribunaux dans le cadre d’un différend sur le sort du prix Nobel de la paix 1964 de leur père et d’une Bible avec laquelle il voyageait et qui a ensuite été utilisée par le président Barack Obama lors de sa deuxième investiture.

“Dexter et moi avons toujours été d’accord sur le principe”, a déclaré Bernice King. « Il y a eu des moments où nous avons eu des difficultés d’un point de vue méthodique. Mais rien de tout cela n’a détruit notre amour et notre respect mutuel.

Dans ses dernières années, alors que Bernice et King III devenaient des personnalités publiques, Dexter King se retira délibérément à l’arrière-plan, devenant en quelque sorte un reclus rarement vu. Les événements annuels du King Day étaient toujours ponctués de gens demandant furtivement : « Où est Dexter ?

Dans son autobiographie de 2003, « Growing Up King : An Intimate Memoir », Dexter King écrit à la fin : « Pourtant, sa famille survivante continue d’être attaquée, sans aucune raison, sauf qu’aucun de nous, ses enfants, ne s’est avéré être lui. Nous sommes tous ensemble lui – la partie qui reste sur cette terre.

“Il a subi de violentes attaques de la part des médias et d’érudits autoproclamés qui, dans leur esprit, pensaient que son intention était le profit”, a déclaré Bernice King. “Mais Dexter a eu une vision prophétique et je vais m’assurer que cette vision se réalise. Parce que notre monde en a besoin comme jamais auparavant.

Au cours de la dernière année de sa vie, Bernice King a déclaré qu’elle avait pu passer du temps significatif et de qualité avec son frère, qui avait vécu entre Atlanta et Malibu.

Lors d’une de ses dernières visites, elle a déclaré que son frère l’avait regardée dans les yeux et lui avait dit qu’il était fier du travail qu’elle accomplissait. Debout sur le podium, Bernice King fit une pause. En larmes, elle disait avoir perdu le fil de ses pensées, tandis que ses cousins ​​lui frottaient le dos.

“Il m’a dit de perpétuer cet héritage”, a poursuivi Bernice King. « Les conversations que nous avons eues vont me manquer. Les rires. Le souvenir. L’éclat. La protection. C’était un farouche protecteur. Il était incompris, mais il aimait sa famille.

King n’était pas avec son frère lorsqu’il est décédé, mais Leah Weber King a déclaré qu’il avait le sourire aux lèvres à sa mort.

“Je pense que nos parents nous disaient : ‘Bienvenue à la maison, mon fils'”, a déclaré Bernice King. “Il est avec maman et papa maintenant.”