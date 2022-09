La famille Joyce Echaquan intente une action en justice de 2,7 millions de dollars pour sa mort

La famille d’une femme autochtone dont le personnel s’est moqué alors qu’elle gisait mourante dans un hôpital du Québec en septembre 2020 a déposé une poursuite demandant près de 2,7 millions de dollars.

Joyce Echaquan, une Atikamekw de 37 ans, mère de sept enfants, s’est filmée sur Facebook Live en tant qu’infirmière et un infirmier a été entendu faire des commentaires désobligeants à son égard dans un hôpital de Joliette, au nord-est de Montréal.

La vidéo de son traitement en septembre 2020 est devenue virale et a suscité l’indignation et la condamnation dans toute la province et le pays.

La poursuite déposée aujourd’hui à Joliette nomme l’hôpital, un médecin qui l’a soignée et l’ex-infirmière qui a été filmée en train d’insulter Echaquan et réclame un total de 2,675 millions de dollars en dommages-intérêts compensatoires et punitifs.

La famille et la communauté de Manawan ont souligné mercredi le deuxième anniversaire de sa mort.

L’avocat Patrick Martin-Menard a déclaré que la poursuite civile visait à aller de l’avant et à obtenir une indemnisation pour la famille pour la perte d’Echaquan.