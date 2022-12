La famille Jharkhand organise une grande fête d’anniversaire pour un chien avec 350 invités

Considéré comme le meilleur ami de l’homme, le chien fait souvent partie de la famille dans laquelle il est introduit. Présentant ce lien fort entre chien et humain, une vidéo est devenue virale qui montre une famille du Jharkhand célébrant l’anniversaire de son chien en grande pompe et gaieté. Téléchargé sur Twitter, le clip montre le chien de compagnie entouré d’un certain nombre d’invités à sa fête d’anniversaire.

L’animal, tenu dans les bras de son propriétaire, peut être vu revêtir une tenue d’anniversaire alors que les invités le douchent avec amour et offrent des cadeaux. Les célébrations comprennent également un grand gâteau d’anniversaire sur lequel on peut voir des photos du chien en glaçage. La vidéo a amassé plus de 2 000 vues sur Twitter et a suscité de délicieuses réponses de la part des utilisateurs.

“Pour les parents d’animaux, ils sont comme leurs propres enfants. Quelque chose que les gens qui n’ont pas d’animaux domestiques ne comprennent pas », a écrit une personne.

Pour les parents d’animaux, ils aiment leurs propres enfants. Quelque chose que les personnes qui n’ont pas d’animaux domestiques ne comprennent pas.— Sharad Goswami (@sharadgoswamis) 1 décembre 2022

Un autre a qualifié le chien de “chanceux”.

Selon Indiatimes, la vidéo provient de Dhanbad, Jharkhand, où une grande fête d’anniversaire a été organisée pour le chien de compagnie nommé Aksar. Ce n’était pas une fête ordinaire puisque plus de 350 personnes étaient invitées à célébrer l’anniversaire d’Aksar.

Les parents de l’animal, Sumitra Kumari et Sandeep Kumari, ont envoyé des invitations imprimées à tous leurs proches de tout le pays et ont veillé à ce que l’occasion soit spéciale pour Aksar. Les invités ont afflué à la fête des villages voisins et certains ont même fait tout le chemin de Sripur au Bengale occidental à Dhanbad.

Aksar a reçu non seulement le délicieux gâteau, mais également un certain nombre de cadeaux, dont trois bracelets en or. Les parents d’Aksar n’ont pas hésité à montrer leur amour pour leur animal de compagnie en organisant une cérémonie de coupe de gâteau et en exécutant également un aarti. Notamment, la tenue d’anniversaire qu’Aksar porte dans la vidéo a coûté 4 500 roupies, selon le rapport.

Si vous pensez que c’était extravagant, une fête d’anniversaire similaire a été organisée pour un chien de compagnie dans le village de Tukkanatti au Karnataka. Les parents du Labrador nommé Krish ont organisé une fête avec plus de 4 000 personnes présentes et un gâteau de 100 kg pour la célébration.

