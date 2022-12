La famille Isermann de Streator nommée Famille agricole de l’année 2022 – Shaw Local

Le district de conservation des sols et de l’eau du comté de La Salle a annoncé que la famille Isermann de Streator est la famille agricole de l’année 2022.

Dave Isermann est un agriculteur de cinquième génération qui a commencé à cultiver à la fin des années 1970 dans le canton d’Otter Creek, près de Streator. Dave et sa femme, Susan, ont trois enfants adultes : Dan, Bridget et Jim. Jim et sa femme, Lori, ont trois enfants qui sont la septième génération d’Isermann à vivre et à travailler sur la ferme depuis 1851, lorsque la première parcelle de 80 acres a été achetée.

De nombreux changements dans la technologie, les pratiques agronomiques et les techniques agricoles en général se sont produits depuis lors. Bon nombre des changements les plus récents se sont produits lorsque Jim est revenu à la ferme avec son père après avoir obtenu son diplôme universitaire. Jim est un entrepreneur pour Illinois Corn, qui s’associe à l’Illinois Sustainable Ag Partnership, connaissant l’importance de sols sains et d’une eau propre.

La famille Isermann cultive du maïs, du soja, du foin et possède des pâturages pour son troupeau de bovins croisés dans les comtés de Livingston et de La Salle. Le maïs est planté par strip-till, perturbant juste une étroite bande de sol à l’automne (idéalement) puis planté dans cette bande au printemps. Le soja est planté sans labour directement dans les résidus de récolte de l’année précédente. Ils n’épandent aucun engrais d’automne, mis à part le fumier et la litière de leur exploitation bovine. Tous les éléments nutritifs sont appliqués au printemps en diffusant d’abord le phosphore et le potassium secs nécessaires. Un engrais de démarrage est appliqué lors de la plantation, puis un engrais en saison de 28% ou 32%, lorsque le moment est venu. Selon le moment, les cultures de couverture sont soit semées, soit ensemencées après la récolte. Ils ont également expérimenté l’ensemencement aérien et l’utilisation d’un highboy pour semer pendant que les cultures sont en place, mais cela dépend vraiment de la météo et du moment. Les cultures de couverture servent à protéger contre l’érosion du sol, à absorber les nutriments, à améliorer la santé du sol et à améliorer la qualité de l’eau.

Préserver la terre pour les générations à venir est de la plus haute importance pour le duo père-fils, a déclaré le district de conservation des sols et de l’eau du comté de La Salle. Le duo a conclu deux programmes volontaires basés sur la conservation par le biais du Service de conservation des ressources naturelles. Le Programme d’intendance de la conservation a pu aider avec l’échantillonnage des tissus, les cultures de couverture et les acres d’habitat des pollinisateurs. Un autre programme volontaire qu’ils ont utilisé était le programme d’incitation à la qualité de l’environnement qui se concentrait principalement sur la partie bétail de leur exploitation. Avec EQIP, ils ont pu compléter un plan complet de gestion des éléments nutritifs, apporter des améliorations aux pâturages, faire rédiger un plan de gestion des pâturages et aller de l’avant avec un programme de gestion des déchets agricoles.

Dave et Jim ont essayé de nombreux types différents de mélanges et de taux de cultures de couverture au fil des ans. Ils ont commencé par mettre des navets dans du maïs sur pied pour que le bétail pâture, puis ils sont passés au seigle céréalier pour leur exploitation. Le seigle céréalier a le meilleur établissement pour eux et est leur culture de couverture de prédilection.

La famille Isermann a organisé plusieurs événements dans sa ferme. Ils ont accueilli des législateurs, des membres du conseil de comté, des fonctionnaires municipaux et leurs pairs dans leur ferme pour visiter et en apprendre davantage sur l’agriculture et la diversité au sein de leur exploitation agricole. Ils ont travaillé avec l’Université de l’Illinois, Andrew Margenot, sur des essais de struvite phosphorée à libération lente et sur des échantillonnages de sols profonds pour étudier la distribution des nutriments dans le profil de sol plus profond.

En 2017, les Isermann ont été reconnus comme le délégué environnemental de l’année par l’Illinois Beef Association. Ce prix récompense « un producteur de bœuf de l’Illinois dont les pratiques de gestion des ressources naturelles protègent l’environnement et contribuent à la productivité et à la rentabilité ». Dave a siégé au conseil d’administration de la La Salle County Stockman’s Association, trésorier des anciens élèves de la FFA de l’école secondaire Streator et a siégé au conseil scolaire de St. Stephen. Il est président du La Salle Farm Bureau depuis 2017 et siège au conseil d’administration depuis 2013. Jim est président de Missal Farmers Grain et est actif au sein du St. Michael’s/Ransom Athletic Club.