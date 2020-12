Banksy s’est rendu sur Instagram pour partager une série d’images montrant sa salle de bain couverte de ses tristement célèbres croquis de rats

Le Bristol ‘Aachoo!’ La peinture murale n’est pas la première œuvre de Banksy cette année.

L’insaisissable artiste de rue s’est occupé pendant le verrouillage.

Au cours des six derniers mois, un certain nombre de ses œuvres d’art ironiques ont fait leur apparition à travers le Royaume-Uni – et beaucoup d’entre elles ont fait un clin d’œil à Covid.

En avril, au plus fort du premier lock-out national, il a publié un cliché Instagram d’une version de ses célèbres dessins de rats qui ne faisaient rien de bon dans une salle de bain.

La scène comique a montré les rongeurs frappant le miroir de la salle de bain d’un côté, suspendus à la lumière tirée, se balançant sur un anneau de serviette et marchant sur un tube de dentifrice.

L’artiste anonyme a légendé la photo: «Ma femme déteste quand je travaille à domicile».

Un mois plus tard, une nouvelle œuvre d’art est apparue à l’hôpital général de Southampton pour rendre hommage au personnel du NHS lors de la pandémie de coronavirus.

Intitulée « Game Changer », la peinture monochrome représente un jeune garçon jouant avec une infirmière jouet sur d’autres figurines de super-héros Batman et Spiderman.

La création de Banksy, « Game Changer », est apparue à l’hôpital général de Southampton et a rendu hommage au courageux personnel de première ligne du NHS qui lutte contre la pandémie de coronavirus

La peinture de Banksy, célèbre dans le monde entier, Girl With a Pierced Eardrum, a également reçu une touche de coronavirus en avril.

Il représente une version de la célèbre fille à la perle de Vermeer, remplaçant la boucle d’oreille par une alarme de sécurité extérieure.

Un masque chirurgical bleu a également été ajouté à la peinture murale de Bristol, bien que l’on ne sache pas si c’était le fait de l’artiste.