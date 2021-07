La famille «horrifiée» de la victime de Colin Pitchfork avertit «qu’il tuera un autre enfant innocent» en tant que double meurtrier à libérer

LA famille « horrifiée » d’une écolière victime de Colin Pitchfork a prévenu « qu’il tuera un autre enfant » après sa libération.

Alors que le double tueur diabolique se prépare à sa libération, le partenaire abattu de la mère de Lynda Mann, Kath Eastwood, a déclaré qu’ils avaient « perdu notre combat » et étaient « horrifiés qu’il se libère ».

Le secrétaire à la Justice, Robert Buckland, est sur le point de dire à la Commission des libérations conditionnelles de repenser sa décision de libérer le double meurtrier d’enfants Colin Pitchfork Crédit : Rex

Lynda Mann était l’une de ses victimes

Pitchfork a été condamné à une peine d’emprisonnement à perpétuité avec une peine minimale de 30 ans après avoir violé et étranglé Lynda et Dawn Ashworth, 15 ans, dans le Leicestershire dans les années 1980.

Le monstre, 61 ans, a été jugé apte à être libéré par la Commission des libérations conditionnelles en mars de cette année malgré l’indignation des familles de ses victimes.

Le gouvernement a également tenté d’empêcher la libération du double tueur, arguant qu’il était « irrationnel » de le laisser partir en liberté. Aujourd’hui, la Commission des libérations conditionnelles a rejeté l’appel.

Pitchfork – qui a changé son nom en David Thorpe – devrait quitter le HMP Leyhill, une prison ouverte à Wotton-under-Edge, Gloucestershire, dans les prochains jours.

Plus tôt cette année, la Commission des libérations conditionnelles a estimé que l’homme de 61 ans – le premier meurtrier à être condamné à l’aide de preuves ADN – n’est plus un danger pour le public après avoir été refusé à la libération à deux reprises.

‘GASPILLAGE DE PLACE’

Le monstre a violé et étranglé Lynda alors qu’elle rentrait chez elle après avoir fait du babysitting à Narborough le 21 novembre 1983.

La mère et partenaire de Lynda, Mick, qui connaissait l’écolière, s’était battu pour qu’il reste enfermé à vie.

Mick a déclaré : « L’assistance aux victimes nous a dit ce matin qu’il était en train d’être libéré. Ce n’est pas ce que nous voulions entendre. Nous ne l’accueillons pas.

« Ils ont dit que des restrictions strictes seraient imposées et qu’il lui serait interdit de mettre les pieds dans le Leicestershire. Il ferait mieux de ne pas oser !

« Le ministère de la Justice est une perte d’espace. Ce n’est qu’un titre et n’a pas de pouvoir propre.

« Le juge lors de son procès a dit qu’il ne devrait jamais être autorisé à sortir et maintenant ils s’y opposent. »

‘PAS DE JUSTICE’

Mick, qui n’a pas donné son nom de famille, a déclaré à The Sun Online : « Nous ne pensons pas que justice ait vraiment été rendue. »

Le mois dernier, Kath, 72 ans, a déclaré à propos du tueur de sa fille : « Il ne devrait plus jamais marcher librement pour respirer de l’air frais. »

Dans une interview exclusive avec The Sun Online, elle a déclaré : « Je ne pense pas qu’il ait été réhabilité. Il frappera encore, il tuera un autre enfant innocent.

Kath, qui avait fait appel de la décision de la Commission des libérations conditionnelles, a déclaré : « Il sera toujours un danger pour la société, il ne se réformera jamais et il sait comment faire fonctionner le système.

Il ne devrait plus jamais marcher libre pour respirer de l’air frais Kath, la maman de Lynda

« Il est diabolique de bout en bout et vous ne pouvez pas changer cela. Il devrait être enfermé à vie. Je suis horrifié à l’idée qu’il puisse bientôt être libéré. »

Kath, qui a deux autres filles mais qui manque toujours à Lynda tous les jours et garde de précieuses photos d’elle chez elle, a ajouté : « Le temps ne guérit pas, il empire. J’ai passé la moitié de ma vie sans ma fille.

« Mais pour lui, la vie s’améliore. Cela semble très injuste. »

« ELLE ME MANQUE TOUJOURS »

Kath, qui est divorcée de son mari, a ajouté : « Nous étions si proches et elle me manque toujours.

« Je garde des photos d’elle dans la maison pour pouvoir toujours la voir et je vais toujours au cimetière pour me souvenir d’elle chaque fois que je peux y arriver. »

« Je me sens toujours proche de Lynda. C’était ma deuxième fille. C’était une jolie fille et elle aimait la vie et avait des ambitions. »

La décision a également été critiquée par la mère de Dawn, Barbara, qui a déclaré qu’elle était « décevante ».

Elle a déclaré: « Eh bien, évidemment, j’en ai 33 ans et tout a été dit et en ce qui me concerne, il va être parmi le public, donc cela parle de lui-même. »

Le temps ne guérit pas, il empire. J’ai passé la moitié de ma vie sans ma fille Kath le cœur brisé

Pitchfork a été la première personne au monde à être condamnée sur la base de preuves ADN lorsqu’il a été enfermé à vie avec un minimum de 30 ans.

Trois ans après le meurtre de Lynda, Dawn a disparu lors d’une courte promenade jusqu’à son domicile dans le village voisin d’Enderby.

Son corps a été découvert dans le coin d’un champ caché sous des branches.

En 2009, la peine minimale de Pitchfork a été réduite de 30 à 28 ans.

Le démon, qui a été photographié lors d’une sortie de jour en 2017 errant dans Bristol, a demandé une libération conditionnelle en 2018, mais son plaidoyer a été rejeté.

Mais l’affaire a été réexaminée en juin de cette année et la Commission des libérations conditionnelles a estimé qu’il n’était plus un danger pour le public.

« CAPACITÉ À TROMPER »

Le corps a parcouru plus de 1 100 pages d’informations, des déclarations de victimes, des preuves de Pitchfork et de ses agents de probation, de la police et d’un psychologue.

Ils ont découvert qu’il pensait « beaucoup au sexe », avait utilisé « la violence et une force excessive » et « le sexe pour démontrer son pouvoir et son contrôle sur les femmes » tout en commettant une infraction.

Les experts ont également déclaré qu’il avait « lutté » pour faire face à la colère et à la solitude et qu’il avait la volonté de « chercher à se venger », mais qu’il avait changé derrière les barreaux.

Mais le gouvernement a fait valoir qu’il avait la « capacité de manipuler et de tromper les professionnels avec lesquels il avait travaillé » dans leur appel.

Ils ont également révélé comment Pitchfork avait donné des chocolats à un vendeur lors d’une sortie de jour et avait menti sur son mariage.

Le prédateur devra habiter à une certaine adresse, participer à une surveillance probatoire, porter un badge électronique et aura des limites à ses contacts avec les enfants une fois libéré.

Il sera également soumis à un couvre-feu, aura des restrictions sur l’utilisation de la technologie et des limites sur les endroits où il peut aller.

‘C’EST UN PSYCHOPATHE’

La décision de libérer la brute a été critiquée par les familles de Lynda et de Dawn le mois dernier.

La mère de Dawn, Barbara, a déclaré à l’époque: « Mon monde a été brisé par cet homme. Il ne peut pas me blesser plus qu’il ne l’a déjà fait en tuant ma fille, mais il y aura d’autres filles de 15 ans dans les rues.

« S’il était libéré, il pourrait rechercher n’importe quelle victime. C’est un psychopathe qui devrait être maintenu en prison où il appartient.

« Je soutiendrais pleinement Robert Buckland pour essayer de l’empêcher d’être libéré, absolument. »

Le secrétaire à la Justice, Robert Buckland, a tweeté : « Je suis déçu que la Commission des libérations conditionnelles ait rejeté ma demande de reconsidérer la libération de Colin Pitchfork.

« Mais il est indépendant du gouvernement et je respecte la décision du juge.

« Nous procéderons à un examen approfondi plus tard cette année pour nous assurer que le public est mieux protégé. »

Alors que la mère de Lynda, Kath, a déclaré que Pitchfork devrait être « enfermé pour toujours ».

Un porte-parole de la Commission des libérations conditionnelles a déclaré dans un communiqué: « La Commission des libérations conditionnelles a une immense sympathie pour les familles de Dawn Ashworth et Lynda Mann et reconnaît la douleur et l’angoisse qu’elles ont endurées et continuent d’endurer tout au long du processus de libération conditionnelle.

« Cependant, les comités de la Commission des libérations conditionnelles sont tenus par la loi d’évaluer si un détenu peut être libéré en toute sécurité. Il n’a pas le pouvoir de modifier la peine initiale fixée par les tribunaux. La législation stipule que la décision d’un comité doit être uniquement axée sur le risque qu’un prisonnier risque peut poser à la libération et si ce risque peut être géré dans la communauté.

« Comme indiqué clairement dans la décision de réexamen, la libération a été appuyée par tous les témoins du secrétaire d’État lors de l’examen de M. Pitchfork. »

Pitchfork a été photographié le jour de la sortie en 2017 Crédit: News Group Newspapers Ltd