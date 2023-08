La famille heureuse d’une grand-mère ukrainienne est au Canada en pleine guerre

Galyna Danyliuk savait que sa fille et ses petits-fils lui manqueraient lorsqu’ils ont fui vers le Canada peu après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, mais elle a estimé qu’il valait mieux rester sur place pour protéger leur maison familiale.

Le coiffeur de 68 ans vit à Rivne, une ville de 240 000 habitants, à environ 330 kilomètres à l’ouest de la capitale Kiev.

«J’ai été un peu seul, mais je suis dans un endroit sûr», a déclaré Danyliuk à La Presse canadienne par l’intermédiaire d’un interprète.

« J’ai vraiment envie de les voir, mais c’est dur, c’est vraiment dur. J’ai l’impression d’être seule. Je sais qu’ils sont en sécurité, mais en ce moment ils sont à l’autre bout du monde », a-t-elle ajouté.

La fille de Danyliuk, Kateryna Stepanchuk, et ses deux fils, âgés de 12 et 16 ans, ont quitté l’Ukraine l’année dernière, quelques mois seulement après l’invasion russe.

Elle et son gendre Anatolly Stepanchuk restent sur place.

« Je ne peux pas quitter ma maison et tout cela ici en Ukraine parce que le mari de ma fille est resté ici en Ukraine et il travaille. »

Les hommes âgés de 18 à 60 ans se sont vu interdire de quitter l’Ukraine après l’invasion du pays par la Russie. Le gouvernement ukrainien n’oblige pas les hommes à se battre, mais ils doivent s’enregistrer et rester dans le pays.

Il existe une possibilité de conscription forcée si la violence continue.

« Je suis heureuse qu’ils soient en sécurité et qu’ils se trouvent dans un endroit paisible et confortable », a déclaré Danyliuk à propos de sa famille au Canada.

La famille de Danyliuk vit maintenant à Calgary avec sa petite-fille.

Anastasiia Stepanchuk est à Calgary depuis 2018, où elle a obtenu son doctorat en neurosciences, et mène désormais des recherches sur la démence et la maladie d’Alzheimer sur le campus Foothills de l’Université de Calgary.

Elle a dit que sa famille s’habitue à la vie au Canada, mais que cela peut être difficile.

« Ils se sont remarquablement bien adaptés. Cependant, j’ai parlé à mes frères… et la maison leur manque encore beaucoup », a-t-elle déclaré.

« Même mon petit frère a dit que si quelque chose arrivait et que nous ne sommes pas là, cela nous ferait tous mal de ne pouvoir rien faire. »

En raison de son emplacement, Rivne est considérée comme relativement sûre, mais il y a eu quelques attaques à la roquette. Elle a dit que sa grand-mère en avait été témoin de première main.

« C’est une des fois où le missile a frappé ma ville natale… et elle était au marché et elle me disait : j’ai vu cette énorme chose noire voler dans le ciel », a déclaré Stepanchuk.

« Tout d’un coup, les gens au marché ont paniqué et elle s’est dit : ‘Eh bien, je vais aller au magasin et acheter quelques trucs parce qu’il n’y aura plus de files d’attente' », a-t-elle déclaré. » ajouta en riant.

Stepanchuk félicite sa grand-mère pour sa résilience et son sens de l’humour, mais c’était quand même stressant à entendre.

Les premiers jours de l’invasion furent particulièrement difficiles, car Stepanchuk observait le déroulement des événements. Elle réalise désormais que cela va être une affaire de longue haleine et que les Ukrainiens ont traversé des crises similaires dans le passé alors qu’ils luttaient pour l’indépendance.

« Cela me fait mal de voir qu’ils devront reconstruire le pays à partir de ses ruines une fois qu’il sera terminé. »

Stepanchuk a quitté la maison à l’âge de 17 ans pour aller à l’université. Vivant désormais à Calgary, elle n’exclut pas un retour chez elle si nécessaire.

« Je ne dis pas que Calgary est ma maison pour toujours ou que le Canada est ma maison pour toujours. La vie est intéressante », a-t-elle déclaré.

« On ne sait jamais où on va finir et si on a le plus besoin de moi à la maison, je serais heureux de revenir et de faire de mon mieux. »



Ce rapport de La Presse Canadienne a été publié pour la première fois le 27 août 2023.