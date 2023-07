La famille Glazer pourrait ne pas vouloir vendre Man United, selon un rapport

Les nouveaux propriétaires potentiels de Manchester United auraient l’impression que la propriété actuelle ne vendra pas le club. La famille Glazer est propriétaire de l’équipe anglaise depuis 2005 et a annoncé en novembre qu’elle écouterait les offres du club. Cependant, plusieurs échéances fixées par la famille se sont succédées. La propriété semble maintenant prête à commencer la prochaine campagne de Premier League à la barre.

Les enchérisseurs n’ont pas encore atteint l’évaluation de Glazer

Courrier Sport affirme que des sources proches de l’action craignent que les Glazers ne veuillent même pas vendre United maintenant. Sir Jim Ratcliffe et Sheikh Jassim ont tous deux fait une offre pour le club et valorisent l’équipe à environ 6,4 milliards de dollars. Néanmoins, la propriété actuelle évalue l’équipe plus près de 7,7 milliards de dollars. Comme les Glazers ne semblent pas bouger dans leur prix demandé, les négociations sont au point mort.

Auparavant, la famille Glazer avait fixé une date limite pour les offres de Manchester United en avril. Ces deux parties intéressées susmentionnées s’attendaient à avoir des nouvelles de leurs offres d’ici juin, mais il n’y a pas eu de mot officiel. Sources à Courrier Sport dire que le processus d’appel d’offres pourrait très bien être suspendu pour le moment. Des suggestions ont été faites selon lesquelles ces négociations pourraient même se poursuivre à l’automne et à l’hiver de cette année.

De nombreux supporters de United veulent que la famille Glazer vende

« Les fans devraient poser des questions », a déclaré la source au média. « Regardez le temps que cela prend. Pâques va et vient, puis la fin de la saison, maintenant nous approchons du mois d’août et il n’y a toujours pas de clarté.

Une grande majorité de fans de United préféreraient, pour le dire gentiment, que les Glazers vendent le club. Des groupes de supporters ont organisé de multiples manifestations au cours des dernières campagnes. Par exemple, une manifestation organisée au stade du club en 2021 a forcé le report d’un match de Premier League. C’était le premier événement dans l’histoire de la division.

Néanmoins, les Glazers seront presque sûrement aux commandes pour le début de la saison 2023/24. United entame sa prochaine campagne de Premier League avec un match à domicile contre les Wolves le 14 août. Les officiels du stade seront très probablement préparés pour une autre manifestation de fans pour le match.

PHOTO : IMAGO / PA Images