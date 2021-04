Sous le genou d’un policier de Minneapolis pendant plus de neuf minutes, George Floyd a répété à maintes reprises qu’il ne pouvait plus respirer.

Près de 11 mois plus tard, sa famille peut enfin expirer.

Un sentiment de soulagement mêlé de jubilation était palpable parmi les proches de Floyd mardi après qu’un jury de Minneapolis eut déclaré l’homme accusé de l’avoir tué coupable des trois chefs d’accusation, y compris de meurtre au deuxième degré.

La famille a remercié les légions d’avocats et de manifestants qui ont poursuivi la justice depuis la mort de Floyd le 25 mai dernier alors qu’il était menotté et épinglé au sol par Derek Chauvin. Ils ont également promis de continuer à se battre pour ceux qui ont été injustement tués par les forces de l’ordre.

Frère Philonise Floyd a déclaré avoir entendu des messages de sympathie de personnes proches et lointaines, certaines venant de pays aussi éloignés que le Ghana, le Brésil et l’Allemagne.

Bravo et larmes à George Floyd Square:«Aujourd’hui est le début du travail de guérison»

«Ils disent tous la même chose: » Nous ne pourrons pas respirer tant que vous ne pourrez pas respirer « . Aujourd’hui, nous pouvons à nouveau respirer », a déclaré Philonise Floyd lors d’une conférence de presse à Minneapolis. «La justice pour George signifie la liberté pour tous. »

Terrence Floyd, le rare frère Floyd qui est parti pour New York plutôt que de rester dans la base familiale de Houston, a remercié les militants Jesse Jackson et Al Sharpton – tous deux présents – pour leur engagement de longue date en faveur des droits civils.

Il a également exprimé sa gratitude pour que tant de parents aient pu assister au jour où la justice a été rendue au nom de son défunt frère et a déclaré qu’il le saluerait quotidiennement.

«Il m’a montré comment être fort. Il m’a montré comment être respectueux. Il m’a montré comment dire ce que je pensais », a déclaré Terrence Floyd. «Il va me manquer, mais maintenant je sais qu’il est dans l’histoire. Quelle journée pour être un Floyd, mec. »

Quelques minutes avant la conférence de presse, la famille a entendu le président Joe Biden, qui a partagé sa satisfaction du verdict et son engagement à faire pression pour un projet de loi sur la réforme de la police appelé George Floyd Justice in Policing Act. Le projet de loi a été adopté à la Chambre mais n’a pas été voté au Sénat.

Biden a déclaré qu’il avait dit aux proches que la justice et l’égalité pour tous les Américains nécessiteraient non seulement de changer les lois, mais aussi les cœurs et les esprits.

Analyse:La conviction de Derek Chauvin est un progrès, mais elle « ne fera rien pour changer » la police urbaine à elle seule

« Le verdict de culpabilité ne ramène pas George, mais à travers la douleur de la famille, ils trouvent un but, donc l’héritage de George ne sera pas seulement sa mort mais ce que nous devons faire en sa mémoire », a déclaré Biden.

Un autre frère Floyd qui était à Minneapolis pour le verdict, Rodney Floyd, a déclaré qu’il était impératif d’adopter le projet de loi George Floyd, et il a souligné que ce n’était pas seulement un groupe racial ou ethnique qui devrait se réjouir de l’issue du procès.

«C’est une victoire pour nous tous. Il n’y a pas de limite de couleur à ce sujet », a déclaré Rodney Floyd. «C’est pour tous ceux qui ont été retenus, coincés. Nous sommes unis dans l’unité. »