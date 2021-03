Les proches de George Floyd sont « naturellement déçus » après qu’un juge a décidé qu’un seul membre de la famille serait autorisé à entrer dans la salle d’audience lors du procès d’un ancien policier de Minneapolis accusé de la mort de Floyd, ont déclaré mardi les avocats de la famille.

Le juge du comté de Hennepin, Peter Cahill, a rendu une ordonnance lundi détaillant le nombre de spectateurs autorisés dans la salle d’audience pendant le procès de Derek Chauvin, dont un membre de la famille Floyd et un membre de la famille Chauvin. Selon l’ordonnance, différents membres de la famille peuvent occuper ce poste à tour de rôle tout au long du procès s’ils possèdent les informations d’identification appropriées.

Les avocats Ben Crump et Antonio Romanucci ont déclaré dans un déclaration que la famille attend avec impatience le procès comme «un jalon critique sur le chemin de la justice et un pas vers la clôture de ce sombre chapitre de leur vie».

« Cette année a été profondément douloureuse et émouvante pour chaque membre de la famille Floyd, dont beaucoup avaient l’intention d’être dans la salle d’audience pour assister à ce procès », indique le communiqué. « Bien qu’ils comprennent les raisons du juge de limiter la présence dans la salle d’audience, la famille est naturellement déçue par cette décision. »

Floyd, un homme noir menotté, a été tué le 25 mai après que Chauvin, qui est blanc, ait épinglé son genou contre le cou de Floyd pendant près de neuf minutes alors que Floyd disait qu’il ne pouvait pas respirer. Les quatre officiers impliqués ont été licenciés.

La sélection du jury doit commencer le 8 mars dans le procès de Chauvin pour meurtre au deuxième degré et homicide involontaire coupable. Les trois autres anciens officiers – Thomas Lane, J. Alexander Kueng et Tou Thao – sont accusés d’avoir aidé et encouragé le meurtre au deuxième degré et l’homicide involontaire coupable. Ils doivent être jugés en août.

Dernières mises à jour d’essai:Le juge du procès George Floyd rejette la demande d’utiliser 16 incidents passés comme preuve contre d’anciens policiers de Minneapolis

Mais on ne sait toujours pas exactement à quelles accusations Chauvin pourrait faire face. Une cour d’appel examine la demande des procureurs de rétablir une accusation de meurtre au troisième degré contre Chauvin. Selon la loi du Minnesota, le meurtre au troisième degré implique «la perpétration d’un acte éminemment dangereux pour les autres et la manifestation d’un esprit dépravé».

Chauvin a été inculpé en mai de plusieurs chefs d’accusation, y compris de meurtre au troisième degré, mais Cahill a rejeté le chef d’accusation en octobre, jugeant que la loi de l’État ne s’applique que lorsqu’un accusé a mis plusieurs personnes en danger et que quelqu’un meurt, pas lorsque l’accent est mis uniquement sur une personne.

Les procureurs ont fait la demande dans l’affaire Chauvin après que la Cour d’appel du Minnesota a statué le mois dernier dans une affaire distincte pour confirmer la condamnation pour meurtre au troisième degré de l’ancien officier de Minneapolis Mohamed Noor pour la fusillade mortelle de Justine Ruszczyk Damond en 2017. Le tribunal a statué dans le cas de Noor qu’une condamnation pour meurtre au troisième degré peut être maintenue même si l’action qui a causé la mort était dirigée contre une personne.

Le panel de trois juges qui a entendu les plaidoiries lundi dans l’affaire Chauvin a déclaré qu’il rendrait une décision accélérée dès que possible compte tenu du procès à venir. Chauvin a la possibilité de faire appel de la décision de la Cour d’appel devant la Cour suprême de l’État et de retarder le début du procès.

Pendant ce temps, quelques heures après l’audience de la cour d’appel lundi, la Cour suprême du Minnesota a déclaré qu’elle réexaminerait la condamnation pour meurtre au troisième degré dans l’affaire Noor, à partir de juin. Une décision de la Cour suprême selon laquelle Noor n’aurait pas dû être condamné pour meurtre au troisième degré serait une complication pour tout rétablissement de ces accusations contre Chauvin, car elle se fonde sur le précédent Noor.

Alors que le début du procès Chauvin se profile la semaine prochaine, les responsables de la ville préparent des plans pour empêcher des troubles comme les manifestations qui ont secoué Minneapolis après la mort de Floyd en mai et se sont propagées dans les villes du pays. Les troupes de la Garde nationale et des centaines d’agents des forces de l’ordre devraient converger vers la ville, le palais de justice a été entouré de barbelés et de barrières en béton et les rues sont fermées avant le procès.

L’ordonnance de Cahill concernant le siège unique de la famille Floyd dans le procès est intervenue le jour même où les autorités ont annulé un plan visant à embaucher des influenceurs des médias sociaux pour partager des messages approuvés par la ville et dissiper la désinformation en ligne pendant le procès.

La ville a été confrontée à des réactions négatives et à des moqueries en ligne à propos du projet de payer 2000 dollars à six influenceurs pour partager les informations. L’idée faisait partie d’un plan d’engagement communautaire et de communication de 1,2 million de dollars pour le procès Chauvin que les membres du conseil municipal ont approuvé vendredi.

