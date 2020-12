Le plus grand magasin d’expérience mobile de Samsung en Inde, le magasin Opera House de Bengaluru, a confirmé aujourd’hui de nombreux détails sur les prochains Galaxy S21, S21 + et S21 Ultra.

Tout d’abord, la date de dévoilement mondial très répandue du 14 janvier. Ensuite, il semble que les ventes en Inde commenceront le 29 janvier, une semaine après le lancement mondial. Cela signifie que nous pourrions voir des disponibilités ailleurs dès le 22 janvier.

Enfin, quelques détails sur les spécifications. Selon le magasin, le trio S21 dans le sous-continent sera alimenté par le chipset Exynos 2100 de Samsung, et non par le Snapdragon 888. Le S21 Ultra est confirmé pour avoir un capteur d’appareil photo principal de 108 MP, ainsi qu’une paire d’unités 10 MP , dont un avec un zoom optique 10x. Le magasin n’a pas parlé de la quatrième caméra, mais selon les fuites passées, ce sera un ultra-large de 12 MP.

Le Galaxy S21 sera lancé en gris, rose, violet et blanc, le S21 + en rose, violet, argent et noir et le S21 Ultra en noir et argent. Selon un précédent rapport, les prix en Inde resteront inchangés par rapport à la série Galaxy S20.

Source | Source de l’image (en néerlandais)