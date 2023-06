La famille Galaxy S20 reçoit le patch de juin

Samsung, roi en titre des mises à jour Android selon nous, expédie le correctif de sécurité de juin au Galaxie S20 s’aligner. Cette gamme comprend le Galaxy S20, le Galaxy S20+ et le Galaxy S20 Ultra.

Le journal des modifications de chaque appareil indique exactement la même chose. « La mise à jour logicielle actuelle fournit des améliorations de performances et les correctifs de sécurité Android les plus récents sur votre appareil », indique-t-il. Si nous avons des propriétaires de la gamme S20 qui installent cette mise à jour et repèrent quelque chose de nouveau, n’hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires.

Voici les numéros de build mis à jour.

Numéros de version du logiciel mis à jour

Galaxie S20 – G981VSQU5HWF5

– G981VSQU5HWF5 Galaxy S20+ – G986USQU4HWF5

– G986USQU4HWF5 Galaxy S20 Ultra – G988USQU4HWF5

Mises à jour, youpi !

// Verizon